Бразильские ученые обнаружили в составе Спутника V живой аденовирус 27.04.2021 12:00 Фармацевтический регулятор Бразилии рекомендовал властям запретить импорт и использование российской вакцины Спутник V, так как в ее составе нашли способный к размножению аденовирус – несущую ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 апреля 27.04.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки подтвердили 7 915 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно больше вчерашнего показателя. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ... подробнее →