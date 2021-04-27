Порядок выплаты единоразовой денежной помощи ко Дню Победы утвердил своим указом №105 "глава ДНР" Денис Пушилин. В приложении к указу уточняется, что выплата положена участникам и инвалидам Великой ... подробнее →

Со вчерашнего дня между оккупированными Донецком и Макеевкой, по прежнему руслу реки Кальмиус, горит камыш и сухая трава. Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на "МЧС ДНР". "Макеевка, ... подробнее →

Нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что партия готова на прямые переговоры с управляемыми Кремлем главарями незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Об этом он рассказал с трибуны парламента, передает ... подробнее →

«Ощадбанк» продлил действие платежных банковских карточек внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 1 июля 2021 года. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила пресс-служба госбанка . ... подробнее →

Бразильские ученые обнаружили в составе Спутника V живой аденовирус 27.04.2021 12:00 Фармацевтический регулятор Бразилии рекомендовал властям запретить импорт и использование российской вакцины Спутник V, так как в ее составе нашли способный к размножению аденовирус – несущую ... подробнее →