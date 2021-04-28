Кабинет министров решил оставить без изменений тариф на электроэнергию для населения. Цену зафиксировали на уровне 1,68 грн за КВт*ч до 30 июня, сообщил на заседании Кабмина премьер-министр Денис ... подробнее →

Правоохранители под процессуальным руководством Луганской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил разоблачили противоправную деятельность террористической группы, ... подробнее →

Кабинет министров в среду, 28 апреля, провел заседание общего собрания акционеров компании Нафтогаз Украины и принял решение сменить ее главу, сообщает пресс-служба правительства . На заседании был ... подробнее →

Планируя покупать кровать в свою спальню, сначала определитесь с габаритами мебели, сопоставив их с количеством свободного пространства. Для одного человека и небольшой комнаты подойдет односпальная ... подробнее →

В Госпогранслужбе рассказали об отводе войск РФ от границы Украины 28.04.2021 14:00 Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время, отвод российского войска от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается. Об ... подробнее →

В ОРЛО захотели провести телемост с Киевом 28.04.2021 13:00 Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник предложил рассмотреть возможность проведения телемоста с жителями подконтрольных Киеву территорий, передают местные СМИ. "Может, давайте организуем телемост с простыми ... подробнее →

Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты? 28.04.2021 12:00 С начала года Госпродпотребслужба изъяла более 31 тонны некачественных или поддельных продуктов. Чаще всего на прилавки рынков и магазинов попадает фальсифицированная молочка. Украинцы платят немалые ... подробнее →