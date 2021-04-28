Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»28.04.2021 18:00
Планируя покупать кровать в свою спальню, сначала определитесь с габаритами мебели, сопоставив их с количеством свободного пространства. Для одного человека и небольшой комнаты подойдет односпальная ... подробнее →
Кабмин сменил главу Нафтогаза28.04.2021 17:00
Кабинет министров в среду, 28 апреля, провел заседание общего собрания акционеров компании Нафтогаз Украины и принял решение сменить ее главу, сообщает пресс-служба правительства . На заседании был ... подробнее →
На Луганщине пресечена попытка распыления хлора в месте дислокации ВСУ28.04.2021 16:00
Правоохранители под процессуальным руководством Луганской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил разоблачили противоправную деятельность террористической группы, ... подробнее →
Кабмин отложил повышение тарифа на электроэнергию до конца июня28.04.2021 15:00
Кабинет министров решил оставить без изменений тариф на электроэнергию для населения. Цену зафиксировали на уровне 1,68 грн за КВт*ч до 30 июня, сообщил на заседании Кабмина премьер-министр Денис ... подробнее →
В Госпогранслужбе рассказали об отводе войск РФ от границы Украины28.04.2021 14:00
Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время, отвод российского войска от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается. Об ... подробнее →
В ОРЛО захотели провести телемост с Киевом28.04.2021 13:00
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник предложил рассмотреть возможность проведения телемоста с жителями подконтрольных Киеву территорий, передают местные СМИ. "Может, давайте организуем телемост с простыми ... подробнее →
Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?28.04.2021 12:00
С начала года Госпродпотребслужба изъяла более 31 тонны некачественных или поддельных продуктов. Чаще всего на прилавки рынков и магазинов попадает фальсифицированная молочка. Украинцы платят немалые ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 апреля28.04.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки подтвердили 9 590 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Рост числа заболевших продолжается третий день подряд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим ... подробнее →
Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании28.04.2021 10:00
Председатель КРАИЛ (Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины) Иван Рудый рассказал о защите прав граждан в рамках реформы игорного бизнеса. После легализации игорного бизнеса ... подробнее →
Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе28.04.2021 09:00
За прошедшие сутки, 27 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении ... подробнее →
Владимир Зеленский побывал на админгранице с оккупированным Крымом28.04.2021 08:00
Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции военнослужащих на административной границе с временно оккупированной Автономной Республикой Крым, сообщает Офис президента . Отмечается, что на ... подробнее →
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- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Кабмин сменил главу Нафтогаза17:00
- На Луганщине пресечена попытка распыления хлора в месте дислокации ВСУ16:00
- Кабмин отложил повышение тарифа на электроэнергию до конца июня15:00
- В Госпогранслужбе рассказали об отводе войск РФ от границы Украины14:00
- В ОРЛО захотели провести телемост с Киевом13:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 апреля11:00
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