28 апреля, около 06.00, на 242 км автодороги «Меловое - Чугуев» недалеко от населенного пункта с. Парневое Старобельского района Луганской области произошло дорожно-транспортное ... подробнее →

Кабинет Министров утвердил порядок предоставления льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам, которые чаще всего ощущали дискриминацию в сфере занятости и жилья, за счет средств гранта в ... подробнее →

В Федеральной службе безопасности РФ сообщили о задержании в ряде городов "сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", которые якобы готовили подрывы административных зданий ... подробнее →

Недвижимость, которая находится на оккупированной территории Донецкой области, теперь может быть не просто "отжата", а "признана бесхозяйной" и "передана в муниципальную собственность" оккупантов ... подробнее →