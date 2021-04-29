В ОРДО "узаконили" отжим "бесхозяйной недвижимости"29.04.2021 17:00
Недвижимость, которая находится на оккупированной территории Донецкой области, теперь может быть не просто "отжата", а "признана бесхозяйной" и "передана в муниципальную собственность" оккупантов ... подробнее →
ФСБ РФ заявила о задержании 16 проукраинских радикалов29.04.2021 16:00
В Федеральной службе безопасности РФ сообщили о задержании в ряде городов "сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", которые якобы готовили подрывы административных зданий ... подробнее →
Кабмин утвердил механизм льготного ипотечного кредитования переселенцев29.04.2021 15:00
Кабинет Министров утвердил порядок предоставления льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам, которые чаще всего ощущали дискриминацию в сфере занятости и жилья, за счет средств гранта в ... подробнее →
На трассе «Меловое - Чугуев» перевернулся микроавтобус29.04.2021 14:00
28 апреля, около 06.00, на 242 км автодороги «Меловое - Чугуев» недалеко от населенного пункта с. Парневое Старобельского района Луганской области произошло дорожно-транспортное ... подробнее →
Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?29.04.2021 13:00
Украина вместе с Европой и остальным миром переживает третью волну коронавируса. Вопреки ожиданиям ученых и политиков, пандемию COVID-19 не удалось преодолеть за год. Карантин продолжается, хотя и с ... подробнее →
За сутки противник 15 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, ранен украинский воин29.04.2021 12:00
За прошедшие сутки, 28 апреля, было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в ... подробнее →
Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе29.04.2021 11:00
Форварда «Милана» и сборной Швеции Златана Ибрагимовича могут отстранить от футбола на длительный срок. Дело в том, что швед нарушил правила, установленные ФИФА и УЕФА. Так, уже с 2018 ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 апреля29.04.2021 10:00
В Украине за последние 24 часа выявили 11 627 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост числа заболевших идет уже четвертые сутки подряд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим ... подробнее →
В ТКГ не смогли договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе29.04.2021 09:00
Вчера, 28 апреля, заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе на уровне глав делегаций длилось пять часов. Договориться о режиме прекращения огня не удалось, но шанс еще ... подробнее →
Телеканал "Наш" оштрафовали за эфир с "представителем ЛНР в ТКГ"29.04.2021 08:00
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "НАШ" на 114 тыс. грн за эфир с представителем так называемой "ЛНР" Родионом Мирошником, передает пресс-служба Нацсовета . ... подробнее →
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