В Горловке на мине подорвались двое мирных жителей 01.05.2021 17:00 В неподконтрольной украинскому правительству Горловке Донецкой области на мине подорвались мирные жители. Об этом написал так называемый «мэр» Иван Приходько на своей странице в соцсетях. ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 мая 01.05.2021 13:00 За минувшие сутки в Украине выявили 8,5 тысяч новых случаев коронавируса что меньше, чем днем ранее. Всего в стране зафиксировано уже 2,078 млн случаев коронавирусной болезни. Об этом в субботу, 1 мая ... подробнее →