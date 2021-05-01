В Горловке на мине подорвались двое мирных жителей01.05.2021 17:00
В неподконтрольной украинскому правительству Горловке Донецкой области на мине подорвались мирные жители. Об этом написал так называемый «мэр» Иван Приходько на своей странице в соцсетях. ... подробнее →
В ОРДО увеличили минимальный размер оплаты труда01.05.2021 15:00
«Депутаты народного совета ДНР» внесли изменения в «законы» «О минимальном размере оплаты труда» (МРОТ) и «Об оплате труда», повысив МРОТ в ОРДО до 7460 ... подробнее →
Почти 230 человек воспользовались гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 30 апреля01.05.2021 14:00
229 человек проследовали в обоих направлениях через гуманитарный коридор в Еленовке в пятницу 30 апреля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". "На территорию республики запущено 22 ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 мая01.05.2021 13:00
За минувшие сутки в Украине выявили 8,5 тысяч новых случаев коронавируса что меньше, чем днем ранее. Всего в стране зафиксировано уже 2,078 млн случаев коронавирусной болезни. Об этом в субботу, 1 мая ... подробнее →
В Донецке на майские праздники изменится график движения транспорта01.05.2021 11:00
Так называемая «администрация» неподконтрольного Украине Донецка сообщает, что с 1 мая действующая схема движения городского автобусного маршрута общего пользования №3 «ДС ... подробнее →
В Украину доставили еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac01.05.2021 10:00
Вечером 30 апреля в Украину доставлено 500 тысяч доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Об этом сообщает Министерство здравоохранения . «Несмотря на дефицит вакцин в ... подробнее →
Литва и Латвия открыли почетные консульства на Донбассе01.05.2021 09:00
30 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, в городах Славянск и Северодонецк состоялось торжественное открытие Почетных консульств Литовской и Латвийской Республик. Об этом информирует ... подробнее →
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