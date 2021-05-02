С 3 по 9 мая в центре Луганска перекроют движение

02.05.2021 17:00

С 3 по 9 мая движение по центральным улицам в Луганске будет частично перекрыто. Об этом сообщили в "администрации" города. "С 4:00 до 12:00 3 и 5 мая, с 18:00 6 мая до 12:00 7 мая, с 18:00 8 мая до ... подробнее →

Названа сумма задолженности жителей Донецка за водоснабжение

02.05.2021 15:00

На подконтрольной группировке «ДНР» территории растут долги населения за воду. Только по Донецку они достигли 620 миллионов рублей (около 238,5 миллионов гривен по местному курсу валют). ... подробнее →

В ОРДО 3 мая будет работать гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка"

02.05.2021 13:00

В понедельник, 3 мая 2021 года, КПП «Еленовка» будет открыта со стороны ОРДО для пропуска граждан на въезд и выезд. Об этом сообщают ресурсы ОРДО. Для выезда из ОРДО необходимо иметь ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 мая

02.05.2021 11:00

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 5 094 новых случая коронавируса. Больше всего заразившихся в Днепропетровской области. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщил министр здравоохранения Максим ... подробнее →

Волонтеры отправили 12 тысяч пасхальных куличей военным в ООС (ВИДЕО)

02.05.2021 10:00

Паски и другие подарки к праздникам передали военным в зону проведения операции Объединённых сил и на админлинию с оккупированным Крымом. Пасхальные подарки для бойцов волонтёры собирали во всех ... подробнее →

Первые "призывники" ОРДО приняли присягу

02.05.2021 09:00

Сегодня в неподконтрольном Украине Донецке состоялась так называемая "присяга" призывников на верность незаконным вооруженным формированиям "ДНР". Об этом заявил незаконный глава "республики" Денис ... подробнее →

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