В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки03.05.2021 22:01
Ночью 4 и 5 мая в северных и центральных областях Украины на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 градусов. Заморозки также прогнозируются 4 мая в западных, а 5 мая в восточных, Запорожской и ... подробнее →
НАТО обсудит перспективы Украины в июне03.05.2021 21:46
Участники саммита НАТО в июне обсудит “дорожную карту” вступления Украины в альянс. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским ... подробнее →
Зеленский: Евросоюз должен видеть нас как равноправного партнера03.05.2021 21:19
Европейский Союз должен продемонстрировать реальную поддержку евроинтеграционных стремлений Украины, которая продолжает бороться за свою независимость, — сказал президент Украины Владимир ... подробнее →
Индия бьет рекорды по распространению коронавируса03.05.2021 20:56
За минувшие сутки в Индии от коронавируса умерли 3689 человек, что является новым рекордом смертности. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны в воскресенье, 2 мая. При этом за сутки было ... подробнее →
Президент Польши поможет в деоккупации Крыма03.05.2021 19:16
Президент Польши Анджей Дуда согласился участвовать в саммите Крымской платформы, который должен состояться 23 августа в Киеве. Об этом 3 мая на совместном с польским лидером брифинге заявил ... подробнее →
Великобритания может снять все коронавирусные ограничения уже летом03.05.2021 18:55
Великобритания медленно и осторожно выходит из карантина. Уже в начале лета здесь могут снять почти все ограничения. Об этом сообщает Sky News. Министр иностранных дел ... подробнее →
Украинская каратистка взяла бронзу на турнире в Лиссабоне03.05.2021 18:15
Титулованная украинская каратистка Анжелика Терлюга стала победительницей престижного турнира Karate 1 Premier League, один из этапов которого прошел в португальском Лиссабоне. Как ... подробнее →
В Турции задержали влиятельного боевика ИГИЛ03.05.2021 17:55
В Турции, в Стамбуле, полиция задержала мужчину по прозвищу Басим, подозреваемого в организации обучения бойцов Исламского государства в Сирии и Ираке. Также он мог быть причастен к принятию ... подробнее →
У налоговой службы на Донетчине появился постоянный call-центр03.05.2021 13:00
По инициативе исполняющей обязанности начальника ГУ ГНС в Донецкой области Ирины Долозиной Налоговая Донетчины ввела call-центр по актуальным вопросам, сообщает Восточный вариант . С 30 апреля жители ... подробнее →
В Израиле привили от коронавируса 75% взрослого населения03.05.2021 11:00
По данным минздрава Израиля на 2 мая, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5405523 человек (около 2 тыс. за последние двое суток), вторую дозу – 5094785 человек (около 4 тыс. за ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая03.05.2021 09:00
ОВЕН Для большинства Овнов вся эта неделя — время благоприятное и ответственное. Так что начало мая посвятите не только задушевным контактам, но и поиску нужных связей, которые помогли бы вам ... подробнее →
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