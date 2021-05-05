В "ДНР" возобновили работу по обмену пленными 05.05.2021 19:00 В самопровозглашенной "ДНР" заявили о получении от украинской стороны списка для обмена пленными, его начали согласовывать. Об этом в среду, 5 мая, заявила "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова, сообщают ... подробнее →

СМИ опубликовали программу визита главы Госдепа США в Украину 05.05.2021 16:00 Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Украину после 23:00 в среду, 5 мая. Программу визита главы Госдепа публикует Зеркало недели . Так, в 09:30 Блинкен встретится с министром иностранных дел ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 мая 05.05.2021 14:00 В Украине за сутки коронавирусом заразились 2 576 человек. В частности, заболели 103 ребенка и 30 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов. По его информации, за ... подробнее →