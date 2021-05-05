В "ДНР" возобновили работу по обмену пленными05.05.2021 19:00
В самопровозглашенной "ДНР" заявили о получении от украинской стороны списка для обмена пленными, его начали согласовывать. Об этом в среду, 5 мая, заявила "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова, сообщают ... подробнее →
СМИ опубликовали программу визита главы Госдепа США в Украину05.05.2021 16:00
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Украину после 23:00 в среду, 5 мая. Программу визита главы Госдепа публикует Зеркало недели . Так, в 09:30 Блинкен встретится с министром иностранных дел ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 мая05.05.2021 14:00
В Украине за сутки коронавирусом заразились 2 576 человек. В частности, заболели 103 ребенка и 30 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов. По его информации, за ... подробнее →
На Донбассе боевики обстреляли больницу в Красногоровке05.05.2021 12:00
В ночь с 4 на 5 мая российско-оккупационные войска обстреляли больницу в Красногоровке Покровского района Донецкой области, где сейчас лечатся 45 человек. Об этом сообщает Марьинская городская ... подробнее →
Экс-регионал Борис Колесников создает новую партию05.05.2021 10:00
Борис Колесников, бывший нардеп от Партии регионов и «Оппозиционного блока», министр в правительстве Николая Азарова, подтвердил, что создает новую политическую партию, передает ... подробнее →
Укрзализныця сняла все маршрутные ограничения05.05.2021 08:00
Со среды, 5 мая, поезда Укрзализныци восстанавливают курсирование по всей стране без ограничений. Об этом говорится на сайте УЗ . Решение было принято 4 мая, во вторник, на внеочередном заседании ... подробнее →
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