В ОРДО опубликовали программу празднования "дня республики"06.05.2021 17:00
Так называемый «мэр» неподконтрольного Украине Донецка Алексей Кулемзин опубликовал в соцсетях программу мероприятий под названием «Широка страна моя родная». События ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 мая06.05.2021 15:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 038 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 271 ребенок и 113 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его ... подробнее →
На Харьковщине начали "охоту" на перевозчиков из ОРДЛО в Украину06.05.2021 13:00
Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками СО УСБУ в Днепропетровской области блокировали незаконные пассажирские и грузовые перевозки с временно оккупированных территорий Украины на ... подробнее →
В ОРЛО отменили все культурно-массовые мероприятия 9 и 12 мая06.05.2021 12:00
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией отменила проведение в республике культурно-массовых мероприятий ко Дню Победы и ... подробнее →
За сутки на Донбассе 20 обстрелов, ранены два бойца ВСУ06.05.2021 10:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 5 мая, было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС в утренней сводке. "Вблизи ... подробнее →
Госсекретарь США прибыл в Киев06.05.2021 08:00
Самолет государственного секретаря США Энтони Блинкена приземлился в международном аэропорту "Борисполь" около 00:20 по киевскому времени. Об этом сообщает НВ . "Прибыл в Киев со стремлением усилить ... подробнее →
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- Опубликована запись возможного разговора Медведчука с Пушилиным (АУДИО)10:00
- В ОРДО заявили о гибели жителя Донецка из-за обстрела09:00
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- В ОРДО опубликовали программу празднования "дня республики"
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