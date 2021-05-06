Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 мая 06.05.2021 15:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 038 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 271 ребенок и 113 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его ... подробнее →