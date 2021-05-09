Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 09.05.2021 16:00 ОВЕН Благоприятная неделя. Если вы в этот период серьезно отнесетесь к упрочению партнерских отношений, то наверняка сумеете поднять их на небывалую высоту. Пребывая в хорошем настроении, вы, ... подробнее →

Прифронтовая Марьинка попала под обстрел боевиков 09.05.2021 13:00 В результате обстрелов 7 и 8 мая в Марьинке повреждены шесть жилых домов и автомобиль местного жителя, а также линия электропередач. Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил . ... подробнее →