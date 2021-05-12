Завтра в Мариуполе стартует трехдневный марафон "ВелоДонетчина"

12.05.2021 17:00

13 мая в Мариуполе стартует трехдневный марафон «ВелоДонетчина». Преодолев порядка 250 км, спортсмены финишируют 15 мая в Краматорске. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ... подробнее →

В ГПУ назвали число детей, погибших из-за войны на Донбассе

12.05.2021 16:00

С начала войны на Донбассе погибли 34 ребенка, еще сотня получила ранения. Об этом со ссылкой на замгенпрокурора Гюндуза Мамедова сообщает Цензор.НЕТ . "В Луганской и Донецкой областях на данный ... подробнее →

В Северодонецке запустили интерактивную карту вакансий

12.05.2021 15:00

В Северодонецке работает интерактивная карта поиска вакансий. Об этом сообщает 06452 . Чтобы найти работу, соискателю достаточно перейти по ссылке . На карте предоставлена подробная информация по ... подробнее →

Как разговаривать с близкими о вакцинации от COVID-19?

12.05.2021 14:00

Вакцинация от коронавируса– единственный путь выйти из карантина и вернуться к обычной жизни. К такому выводу пришли ученые разных стран, и Израиль уже показал успешный пример. К сожалению, в ... подробнее →

В Киеве начались акции протеста шахтеров

12.05.2021 13:00

В Киеве начались акции протестов шахтеров с требованием погасить задолженность по зарплате, сообщает глава Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец в среду, 12 мая, передает Корреспондент.net . ... подробнее →

В ОРЛО предложили бесплатную медицинскую помощь русскоязычному населению Украины

12.05.2021 12:00

"Правительство ЛНР" 11 мая приняло постановление, утверждающее программу по оказанию бесплатной медицинской помощи русскоязычному населению Украины на 2021 год. Документ разработали, чтобы оказывать ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 мая

12.05.2021 11:00

В Украине за сутки подтвердили 4538 новых случаев COVID-19 - всего в стране их уже 2129073. Об этом сообщает Минздрав в среду, 12 мая. При этом выздоровели за сутки 19766 человек (всего - 1797136), ... подробнее →

Апелляционный суд признал незаконной отмену местных выборов на Донбассе

12.05.2021 10:00

Шестой апелляционный административный суд отменил постановление Центральной избирательной комиссии о том, что в октябре прошлого года невозможно было провести первые местные выборы в 18 ... подробнее →

В Минреинтеграции сравнили зарплаты на Донбассе и в Ростовской области

12.05.2021 09:00

Среднюю зарплату в Ростовской области сравнил с зарплатами на подконтрольном и неподконтрольном Донбассе зам. министра по вопросам реинтеграции Игорь Ярёменко, передаёт телеканал «Дом» . ... подробнее →

Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС

12.05.2021 08:00

Делегация военных атташе посетила подразделения Вооруженных Сил Украины на передовой и ознакомилась с инфраструктурой и работой контрольного пункта въезда-выезда "Золотой". Об этом сообщает ... подробнее →

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