Завтра в Мариуполе стартует трехдневный марафон "ВелоДонетчина"12.05.2021 17:00
13 мая в Мариуполе стартует трехдневный марафон «ВелоДонетчина». Преодолев порядка 250 км, спортсмены финишируют 15 мая в Краматорске. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ... подробнее →
В ГПУ назвали число детей, погибших из-за войны на Донбассе12.05.2021 16:00
С начала войны на Донбассе погибли 34 ребенка, еще сотня получила ранения. Об этом со ссылкой на замгенпрокурора Гюндуза Мамедова сообщает Цензор.НЕТ . "В Луганской и Донецкой областях на данный ... подробнее →
В Северодонецке запустили интерактивную карту вакансий12.05.2021 15:00
В Северодонецке работает интерактивная карта поиска вакансий. Об этом сообщает 06452 . Чтобы найти работу, соискателю достаточно перейти по ссылке . На карте предоставлена подробная информация по ... подробнее →
Как разговаривать с близкими о вакцинации от COVID-19?12.05.2021 14:00
Вакцинация от коронавируса– единственный путь выйти из карантина и вернуться к обычной жизни. К такому выводу пришли ученые разных стран, и Израиль уже показал успешный пример. К сожалению, в ... подробнее →
В Киеве начались акции протеста шахтеров12.05.2021 13:00
В Киеве начались акции протестов шахтеров с требованием погасить задолженность по зарплате, сообщает глава Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец в среду, 12 мая, передает Корреспондент.net . ... подробнее →
В ОРЛО предложили бесплатную медицинскую помощь русскоязычному населению Украины12.05.2021 12:00
"Правительство ЛНР" 11 мая приняло постановление, утверждающее программу по оказанию бесплатной медицинской помощи русскоязычному населению Украины на 2021 год. Документ разработали, чтобы оказывать ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 мая12.05.2021 11:00
В Украине за сутки подтвердили 4538 новых случаев COVID-19 - всего в стране их уже 2129073. Об этом сообщает Минздрав в среду, 12 мая. При этом выздоровели за сутки 19766 человек (всего - 1797136), ... подробнее →
Апелляционный суд признал незаконной отмену местных выборов на Донбассе12.05.2021 10:00
Шестой апелляционный административный суд отменил постановление Центральной избирательной комиссии о том, что в октябре прошлого года невозможно было провести первые местные выборы в 18 ... подробнее →
В Минреинтеграции сравнили зарплаты на Донбассе и в Ростовской области12.05.2021 09:00
Среднюю зарплату в Ростовской области сравнил с зарплатами на подконтрольном и неподконтрольном Донбассе зам. министра по вопросам реинтеграции Игорь Ярёменко, передаёт телеканал «Дом» . ... подробнее →
Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС12.05.2021 08:00
Делегация военных атташе посетила подразделения Вооруженных Сил Украины на передовой и ознакомилась с инфраструктурой и работой контрольного пункта въезда-выезда "Золотой". Об этом сообщает ... подробнее →
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