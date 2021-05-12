Завтра в Мариуполе стартует трехдневный марафон "ВелоДонетчина" 12.05.2021 17:00 13 мая в Мариуполе стартует трехдневный марафон «ВелоДонетчина». Преодолев порядка 250 км, спортсмены финишируют 15 мая в Краматорске. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ... подробнее →

В ГПУ назвали число детей, погибших из-за войны на Донбассе 12.05.2021 16:00 С начала войны на Донбассе погибли 34 ребенка, еще сотня получила ранения. Об этом со ссылкой на замгенпрокурора Гюндуза Мамедова сообщает Цензор.НЕТ . "В Луганской и Донецкой областях на данный ... подробнее →

В Северодонецке запустили интерактивную карту вакансий 12.05.2021 15:00 В Северодонецке работает интерактивная карта поиска вакансий. Об этом сообщает 06452 . Чтобы найти работу, соискателю достаточно перейти по ссылке . На карте предоставлена подробная информация по ... подробнее →