«Суд в смартфоне»: что это и зачем нужно?

14.05.2021 17:00

Украина постепенно становится цифровым государством. С каждым годом появляется все больше электронных документов и государственных сервисов онлайн. Очередной шаг к цифровизации – это электронное ... подробнее →

В "ДНР" после праздников резко выросла заболеваемость COVID-19

14.05.2021 16:00

В "ДНР" за сутки 13 мая обнаружили 412 случаев COVID-19 (против 269 накануне). Об этом сегодня сообщили в "минздраве республики". "За 13 мая проведено 723 исследования, выявлено 259 случаев ... подробнее →

В Мариуполе начали прививать от COVID-19 всех желающих

14.05.2021 15:00

Жители Мариуполя утверждают, что в городе нет проблем с вакцинацией от COVID-19. Она проходит быстро, прививают всех желающих, сообщает Depo.Донбасс . "И в отличие от многих городов — у нас нет ... подробнее →

Николаевская область вернулась в "оранжевую" зону карантина

14.05.2021 14:00

Николаевскую область спустя сутки вернули в "оранжевую" зону карантина. В регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения . ... подробнее →

В ОРДО назвали количество недостающих врачей

14.05.2021 13:00

Т.н. "экс-министр здравоохранения ДНР" Ольга Долгошапко заявила, что дефицит врачей в ОРДО составляет более 6 тысяч человек. Об этом сообщают местные СМИ. Также есть и дефицит медработников — ... подробнее →

В ОРДО начали опечатывать "бесхозную" недвижимость

14.05.2021 12:00

На подконтрольной группировке «ДНР» территории начали опечатывать недвижимость, которую посчитали бесхозной. Об этом сообщает местное сепаратистское СМИ «Донбасс Сегодня». ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 мая

14.05.2021 11:00

В Украине за день коронавирусом заболели 7562 человека - всего в стране уже 2143448 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 14 мая. При этом выздоровели накануне 15958 человек (всего ... подробнее →

"Динамо" обыграло "Зарю" в финале Кубка Украины (ВИДЕО)

14.05.2021 10:00

В Тернополе состоялся финал Кубка Украины по футболу между киевским "Динамо" и луганской "Зарей". В дополнительное время победу одержали киевляне. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . Единственный гол в ... подробнее →

На Донбассе 19 обстрелов, погиб боец ВСУ

14.05.2021 09:00

За сутки, 13 мая, на Донбассе зафиксировали 19 обстрелов со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 14 мая. Неподалеку Лебединского, Гнутово и Павлополя враг открывал ... подробнее →

Суд отправил Виктора Медведчука под домашний арест

14.05.2021 08:00

Печерский районный суд Киева принял решение отправить под круглосуточный домашний арест кума Путина председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, ... подробнее →

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