Япония выделила 4,5 млн долларов на помощь жителям Донбасса 15.05.2021 17:00 Правительство Японии передаст Украине в 2021 году 4,5 млн долларов помощи на финансирование четырех проектов по поддержке населения на востоке Украины и восстановлению Донбасса. Об этом сообщает ... подробнее →

Россия опубликовала список "недружественных стран" 15.05.2021 15:00 Правительство Российской Федерации утвердило список "недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В список попали Соединенные Штаты и Чехия. Об этом ... подробнее →

Первый китайский аппарат достиг поверхности Марса 15.05.2021 13:00 Спускаемый модуль китайского космического аппарата "Тяньвэнь-1" с марсоходом на борту приземлился на поверхность Марса, сообщает DW . Это - первая успешная доставка китайского зонда на другую ... подробнее →