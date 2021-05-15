Япония выделила 4,5 млн долларов на помощь жителям Донбасса

15.05.2021 17:00

Правительство Японии передаст Украине в 2021 году 4,5 млн долларов помощи на финансирование четырех проектов по поддержке населения на востоке Украины и восстановлению Донбасса. Об этом сообщает ... подробнее →

Россия опубликовала список "недружественных стран"

15.05.2021 15:00

Правительство Российской Федерации утвердило список "недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В список попали Соединенные Штаты и Чехия. Об этом ... подробнее →

Первый китайский аппарат достиг поверхности Марса

15.05.2021 13:00

Спускаемый модуль китайского космического аппарата "Тяньвэнь-1" с марсоходом на борту приземлился на поверхность Марса, сообщает DW . Это - первая успешная доставка китайского зонда на другую ... подробнее →

Пушилин издал указ о сборах резервистов

15.05.2021 11:00

Ряд жителей ОРДО, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям, должны явиться на пункты предварительного сбора с 17 по 18 мая. Об этом говорится в указе "главы ДНР" Дениса Пушилина. "С 17 по ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 мая

15.05.2021 10:00

В Украине за сутки выявили 6 796 новых случаев заражения коронавирусом, что немного меньше, чем накануне. Всего в стране уже 2,150 млн случаев коронавирусной болезни. Об этом в субботу, 15 мая, ... подробнее →

Шмыгаль внес в Раду представление об отставке Степанова

15.05.2021 09:00

Министра здравоохранения Максима Степанова отправляют в отставку. В Верховную Раду поступило соответствующее представление премьера. Об этом сообщила пресс-секретарь спикера парламента Ольга Туний, ... подробнее →

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