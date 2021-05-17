Трехсторонняя контактная группа по Донбассу 18 –19 мая проведет очередные заседания. На них обсудят безопасность на Донбассе, имплементацию минских соглашений и восстановление работы контрольных ... подробнее →

17 мая 2021 года Министерство цифровой трансформации провело Diia Summit 2.0 , на котором показало новые возможности приложения и веб-портала "Дія". В частности, в них появилась функция подачи заявки ... подробнее →

Сервис єМалятко стал доступнен для жителей временно оккупированных территорий Украины, сообщает РБК-Украина . Об этом во время форума "Украина 30" заявил первый заместитель министра цифровой ... подробнее →

Украина, Грузия и Молдова в понедельник подписали документ, который создает формат "Ассоциированного трио" с целью усиления сотрудничества между тремя государствами на пути к членству в ЕС. Об этом ... подробнее →

Укрзализныця запускает три "морских" поезда 17.05.2021 13:00 На летний период Укрзализныця добавляет три поезда на южном направлении: Львов - Новоалексеевка, Бердянск, а также Сумы – Одесса и Чернигов (Нежин) – Одесса. Об этом в понедельник, 17 мая, ... подробнее →

В Краматорске прошел литературный фестиваль «Кальмиюс» 17.05.2021 12:00 В Краматорске на главной площади города прошел литературный фестиваль "Кальмиюс", сообщает Восточный вариант . "С 2018 года мы были только в Краматорске. А потом начали расширяться. И в этом году мы ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 мая 17.05.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки обнаружили 2136 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook . За вчера заболели 104 ребенка и ... подробнее →