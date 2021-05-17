Украина, Грузия и Молдова создали "Ассоциированное трио"17.05.2021 17:00
Украина, Грузия и Молдова в понедельник подписали документ, который создает формат "Ассоциированного трио" с целью усиления сотрудничества между тремя государствами на пути к членству в ЕС. Об этом ... подробнее →
Сервис єМалятко стал доступен для жителей ОРДЛО и Крыма17.05.2021 16:00
Сервис єМалятко стал доступнен для жителей временно оккупированных территорий Украины, сообщает РБК-Украина . Об этом во время форума "Украина 30" заявил первый заместитель министра цифровой ... подробнее →
В "Дія" появилась функция подачи заявки на льготную ипотеку для ВПЛ17.05.2021 15:00
17 мая 2021 года Министерство цифровой трансформации провело Diia Summit 2.0 , на котором показало новые возможности приложения и веб-портала "Дія". В частности, в них появилась функция подачи заявки ... подробнее →
18 – 19 мая пройдут очередные заседания ТКГ по Донбассу17.05.2021 14:00
Трехсторонняя контактная группа по Донбассу 18 –19 мая проведет очередные заседания. На них обсудят безопасность на Донбассе, имплементацию минских соглашений и восстановление работы контрольных ... подробнее →
Укрзализныця запускает три "морских" поезда17.05.2021 13:00
На летний период Укрзализныця добавляет три поезда на южном направлении: Львов - Новоалексеевка, Бердянск, а также Сумы – Одесса и Чернигов (Нежин) – Одесса. Об этом в понедельник, 17 мая, ... подробнее →
В Краматорске прошел литературный фестиваль «Кальмиюс»17.05.2021 12:00
В Краматорске на главной площади города прошел литературный фестиваль "Кальмиюс", сообщает Восточный вариант . "С 2018 года мы были только в Краматорске. А потом начали расширяться. И в этом году мы ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 мая17.05.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки обнаружили 2136 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook . За вчера заболели 104 ребенка и ... подробнее →
В Роттердаме состоялась церемония открытия Евровидения-202117.05.2021 10:00
Международный песенный конкурс Евровидение-2021 официально стартовал в Роттердаме, сообщает Корреспондент.net . Большинство делегаций собрались на берегу реки Ньиве-Маас. Там в круизном терминале ... подробнее →
На Донетчине летом будет работать туристическая полиция17.05.2021 09:00
В Мариуполе, а также в Мангушском и Славянском районах заработает туристическая полиция. Об этом сообщается на сайте Мариупольского районного управления полиции, . В начале курортного сезона полиция ... подробнее →
В Украине начали вакцинировать записавшихся в лист ожидания через «Дію»17.05.2021 08:00
На сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от коронавируса записано почти 31 тыс. человек старше 65 лет, из них уже сделали прививки 3 263 человека. Об этом на встрече с журналистами сообщил ... подробнее →
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