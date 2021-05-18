В Украину доставили вторую партию вакцины Pfizer в рамках COVAX18.05.2021 17:00
Украина получила еще 122 850 доз вакцины Pfizer, которую доставили в рамках глобальной инициативы COVAX. К концу недели в Украину должна прибыть еще 351 тысяча доза (всего 473 850 доз), а также ... подробнее →
Новый наставник для "Шахтера"18.05.2021 16:10
Футбольный сезон 2020/2021 подходит к завершению. Топ-чемпионаты проводят последние туры, определяющие победителей. Точное время трансляций заключительных поединков можно узнать из tv программы на ... подробнее →
В подразделении ВСУ на Донбассе разоблачили "боевика-оборотня"18.05.2021 16:00
Оперативники военной контрразведки СБУ разоблачили бывшего боевика в подразделении ВСУ в районе операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба СБУ . Сотрудники спецслужбы установили, что ... подробнее →
Денисова назвала количество украинских военных, пропавших без вести в ОРДЛО и Крыму18.05.2021 15:00
Число пропавших без вести на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей украинских военных составляет около 258 человек. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады ... подробнее →
Кабмин выделил 18,4 млн гривен для помощи семьям погибших и пострадавших участников АТО18.05.2021 14:00
Кабмин выделил 18 млн 374,05 тысяч гривен для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей семи погибших военнослужащих и девятнадцати военнослужащим, получившим инвалидность во время ... подробнее →
251 человек пересек линию разграничения в через гумкоридор в Еленовке 17 мая18.05.2021 13:00
Более 250 граждан пересекли в понедельник, 17 мая, линию соприкосновения в Еленовке. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". "На территорию республики запущено 28 транспортных средств, 119 человек. На ... подробнее →
Донецкую область перевели из "желтой" в "оранжевую" зону карантина18.05.2021 12:00
Донецкую область перевели в "оранжевую" зону карантина. В регионе превышена норма процента от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%. Как передает Цензор.НЕТ , об этом свидетельствуют данные ... подробнее →
Наемники РФ 9 раз обстреляли позиции ОС, ранен украинский воин18.05.2021 11:00
В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе осуществили девять обстрелов украинских позиций, причем часть этих обстрелов проводилась из жилых кварталов Донецка. Также снайпер противника ранил ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 мая18.05.2021 10:00
В Украине обнаружили 4 095 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, что почти вдвое больше, чем накануне. Количество летальных случаев за сутки также выросло более чем в два раза по сравнению с ... подробнее →
Букмекеры назвали нового победителя Евровидения 202118.05.2021 09:00
Уже сегодня, 18 мая, в 22:00 состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2021. Согласно последним данным, букмекеры прогнозируют победу группе Måneskin из Италии, сообщает ... подробнее →
В Латвии заочно приговорили к 2,5 годам тюрьмы Черного Ленина18.05.2021 08:00
В Латвии суд заочно приговорил наемника РФ, воевавшего против Украины на Донбассе, Бенеса Айо по прозвищу Черный Ленин к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом информирует Цензор.НЕТ . ... подробнее →
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