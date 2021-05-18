В Украину доставили вторую партию вакцины Pfizer в рамках COVAX

18.05.2021 17:00

Украина получила еще 122 850 доз вакцины Pfizer, которую доставили в рамках глобальной инициативы COVAX. К концу недели в Украину должна прибыть еще 351 тысяча доза (всего 473 850 доз), а также ... подробнее →

Новый наставник для "Шахтера"

18.05.2021 16:10

Футбольный сезон 2020/2021 подходит к завершению. Топ-чемпионаты проводят последние туры, определяющие победителей. Точное время трансляций заключительных поединков можно узнать из tv программы на ... подробнее →

В подразделении ВСУ на Донбассе разоблачили "боевика-оборотня"

18.05.2021 16:00

Оперативники военной контрразведки СБУ разоблачили бывшего боевика в подразделении ВСУ в районе операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба СБУ . Сотрудники спецслужбы установили, что ... подробнее →

Денисова назвала количество украинских военных, пропавших без вести в ОРДЛО и Крыму

18.05.2021 15:00

Число пропавших без вести на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей украинских военных составляет около 258 человек. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады ... подробнее →

Кабмин выделил 18,4 млн гривен для помощи семьям погибших и пострадавших участников АТО

18.05.2021 14:00

Кабмин выделил 18 млн 374,05 тысяч гривен для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей семи погибших военнослужащих и девятнадцати военнослужащим, получившим инвалидность во время ... подробнее →

251 человек пересек линию разграничения в через гумкоридор в Еленовке 17 мая

18.05.2021 13:00

Более 250 граждан пересекли в понедельник, 17 мая, линию соприкосновения в Еленовке. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". "На территорию республики запущено 28 транспортных средств, 119 человек. На ... подробнее →

Донецкую область перевели из "желтой" в "оранжевую" зону карантина

18.05.2021 12:00

Донецкую область перевели в "оранжевую" зону карантина. В регионе превышена норма процента от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%. Как передает Цензор.НЕТ , об этом свидетельствуют данные ... подробнее →

Наемники РФ 9 раз обстреляли позиции ОС, ранен украинский воин

18.05.2021 11:00

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе осуществили девять обстрелов украинских позиций, причем часть этих обстрелов проводилась из жилых кварталов Донецка. Также снайпер противника ранил ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 мая

18.05.2021 10:00

В Украине обнаружили 4 095 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, что почти вдвое больше, чем накануне. Количество летальных случаев за сутки также выросло более чем в два раза по сравнению с ... подробнее →

Букмекеры назвали нового победителя Евровидения 2021

18.05.2021 09:00

Уже сегодня, 18 мая, в 22:00 состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2021. Согласно последним данным, букмекеры прогнозируют победу группе Måneskin из Италии, сообщает ... подробнее →

В Латвии заочно приговорили к 2,5 годам тюрьмы Черного Ленина

18.05.2021 08:00

В Латвии суд заочно приговорил наемника РФ, воевавшего против Украины на Донбассе, Бенеса Айо по прозвищу Черный Ленин к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом информирует Цензор.НЕТ . ... подробнее →

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