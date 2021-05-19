Рада отменила мораторий на санкции по кредитам для жителей зоны АТО/ООС19.05.2021 17:00
Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект № 5199, которым отменила мораторий на санкции по кредитам для граждан Украины на территории АТО. "За" проголосовал 341 парламентарий. Об ... подробнее →
Главы парламентов Украины и Латвии посетили прифронтовое Опытное19.05.2021 16:00
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вместе со спикером Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце посетили прифронтовой поселок Опытное в Донецкой области. Об этом сообщает Восточный ... подробнее →
В Австралии заявили о создании "нанолекарства" от COVID-1919.05.2021 15:00
Группа ученых из Австралии сообщила об успешных испытаниях на мышах терапии против коронавирусной болезни, которая уменьшают количество вирусных частиц в организме на 99,9%. Об этом сообщает ... подробнее →
Прогноз погоды на Донбассе19.05.2021 14:00
Затянувшаяся весна не уступает свои владения знойным летним дням. Частые дожди навевают мысль, что такая погода задержится надолго, однако не стоит огорчаться, ведь долгожданное лето все-таки придет ... подробнее →
Резников анонсировал начало вакцинации жителей ОРДЛО на КПВВ19.05.2021 13:00
Вскоре в медицинских пунктах на КПВВ жители неподконтрольных территорий смогут бесплатно сделать прививку от коронавируса. Об этом заявил вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников, ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 мая19.05.2021 12:00
В Украине за прошедшие сутки выявили 5 138 новых случаев коронавируса, 227 человек скончалось. Об этом в среду, 19 мая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения . Среди заболевших 260 детей ... подробнее →
В Роттердаме состоялся первый полуфинал Евровидения -2021 (ВИДЕО)19.05.2021 11:00
В ночь с 18 на 19 мая состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение - 2021, сообщает Корреспондент.net . В нем приняли участие 16 команд, которые представляли: Литву, ... подробнее →
В Донецке два дня будут хлорировать воду19.05.2021 10:00
С 10:00 19 мая до 20:00 20 мая будет производиться хлорирование водопроводных сетей Донецка, чтобы предупредить рост инфекционных заболеваний, связанных с потреблением недоброкачественной питьевой ... подробнее →
Рада отправила в отставку Степанова и ещё двух министров19.05.2021 09:00
Верховная Рада Украины одобрила отставку министра здравоохранения Максима Степанова, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря ... подробнее →
Премьер-министр Эстонии посетила КПВВ на Луганщине19.05.2021 08:00
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на второй день своего визита в Украину ознакомилась с ситуацией в Луганской области, где она вместе с вице-премьером по вопросам временно оккупированных территорий ... подробнее →
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