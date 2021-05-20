Пассажиры "Укрзализныци" получили доступ к онлайн-библиотеке из 5000 книг20.05.2021 17:00
"Укрзализныця" совместно с электронной онлайн-библиотекой Librarius начинает тестирование услуги интерактивной библиотеки в поездах дальнего следования и скоростных поездах Интерсити +. Об этом ... подробнее →
Зеленский допустил возможность референдума по ситуации на Донбассе20.05.2021 16:00
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос ситуации на Донбассе могут вынести на общегосударственный референдум. Такое заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции, ... подробнее →
3 июня начнет курсировать поезд Лисичанск-Одесса20.05.2021 15:00
«Укрзализныця» в июне запускает поезд №269/270 Лисичанск-Одесса. Об этом сообщила пресс-служба УЗ . Из Лисичанска первый поезд отправится 3 июня и будет курсировать через день по нечетным ... подробнее →
В Молдове перешли к массовой вакцинации населения от коронавируса20.05.2021 14:00
Молдова с 19 мая перешла к третьему этапу иммунизации населения от коронавируса - вакцинировать будут всех желающих в возрасте от 18 лет. Об этом объявили на пресс-конференции министерства ... подробнее →
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал первые снимки поверхности Марса20.05.2021 13:00
Две фотографии и два видеоролика, снятые китайским марсианским зондом "Тяньвэнь-1" во время и после посадки на Красную планету, были опубликованы в среду Национальным космическим управлением КНР, ... подробнее →
Рада назначила нового министра здравоохранения20.05.2021 12:00
Верховная Рада назначила на должность министра здравоохранения главного санитарного врача Виктора Ляшко. За такое решение проголосовали 262 народных депутата, сообщает Цензор.НЕТ . Ляшко перед ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 мая20.05.2021 11:00
За минувшие сутки в Украине выявили 5 165 новых случаев COVID-19, что лишь немногим более, чем за сутки до этого. При этом немного сократилось число летальных случаев. Об этом в четверг, 20 мая, ... подробнее →
Сегодня Зеленский отчитается за два года президентства20.05.2021 10:00
Сегодня, 20 мая в 12:00 состоится пресс-конференция Владимира Зеленского по итогам двух лет работы на посту главы государства. Прошлая встреча c журналистами в широком формате состоялась ровно год ... подробнее →
Прокуратура предложила переселенцам заявлять о незаконной "национализации" имущества боевиками "ДНР"20.05.2021 09:00
Прокуратура призывает общественность присоединиться к сбору доказательств незаконного присвоения имущества, находящегося на оккупированных территориях Донетчины. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
В ТКГ договорились о гарантиях безопасности для открытия КПВВ «Счастье» и «Золотое»20.05.2021 08:00
Во время заседания Трехсторонней контактной группы стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия КПВВ "Счастье" и "Золотой" с неподконтрольной украинскому ... подробнее →
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