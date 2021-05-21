В ЕС появился новый "лидер" по заболеваемости Covid-1921.05.2021 17:00
Швеция оказалась на первом месте среди стран ЕС по показателю заболеваемости на коронавирус относительно количества населения, сообщает "Европейская правда" . Об этом свидетельствуют обновленные ... подробнее →
Ветеран спорта из Славянска вновь прославил свое имя21.05.2021 16:30
Мастерство украинских атлетов с каждым годом повышается, про что свидетельствуют многочисленные победы не только на национальном, но и на международном уровне. Зачастую мы слышим о достижениях молодых ... подробнее →
На Хмельнитчине СБУ задержала агента спецслужб РФ21.05.2021 16:00
В Хмельницкой области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили агента российских спецслужб, который с 2014 по 2016 годы находился в рядах незаконных военных формирований "ЛНР", сообщает ... подробнее →
"Всеукраинская школа онлайн" обзавелась мобильным приложением21.05.2021 15:00
Министерство образования и науки Украины совмесно с Минцифрой представили мобильное приложение "Всеукраинская школа онлайн" (ВШО) с учебными материалами для школьников 5-11 классов, сообщается на ... подробнее →
Инструкция для новичков по игре в слоты21.05.2021 14:00
С каждым днем все более популярными становятся онлайн-казино, также как и растет количество пользователей которые, в надежде стать обладателем крупной суммы, регистрируются на сайте. Если не хотите ... подробнее →
Четыре ВУЗА-"переселенца" примут участие в программе реинтеграции молодежи ОРДЛО21.05.2021 13:00
Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук посетила четыре заведения высшего образования (ЗВО) в Донецкой и Луганской областях, ... подробнее →
Компания Ахметова запустила первую в Украине систему накопления энергии21.05.2021 12:00
Компания ДТЭК запустила первую в Украине промышленную литий-ионную систему накопления энергии, что станет ключом к энергетической безопасности страны и новой точкой роста украинской энергетики. Об ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 мая21.05.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки выявили 4 984 новых случая COVID-19, что немного меньше, чем днем ранее. При этом значительно сократилось число выздоровевших. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает ... подробнее →
В Славянске экс-боевик "ДНР" совершил убийство21.05.2021 10:00
В Славянске бывший боевик "ДНР" убил мужчину из огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба местного отдела полиции, передает Трибун . Тело убитого 56-летнего мужчины обнаружили соседи в ... подробнее →
В прифронтовой Красногоровке открылось отделение “Ощадбанка”21.05.2021 09:00
20 мая в прифронтовой Красногоровке открылось мобильное отделение “Ощадбанка”. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации . Так, банковское подразделение является ... подробнее →
Определились все финалисты Евровидения 202121.05.2021 08:00
В Роттердаме завершился второй полуфинал, в котором участвовали артисты из 17 стран. Из них в финал прошли десять участников конкурса, сообщает Корреспондент.net . Так, победителями второго ... подробнее →
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