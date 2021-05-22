Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?22.05.2021 17:00
Заканчивается учебный год, а вместе с ним уходит целая эпоха нездорового питания в школах. Когда дети вернутся за парты в сентябре, их будут ждать совершенно новые блюда и порции. Какие продукты ... подробнее →
На Донетчине обнаружен схрон с боеприпасами и взрывчаткой22.05.2021 15:00
Пограничники Краматорского отряда, входящие в состав Объединенных сил, выявили в Донецкой области схрон с боеприпасами и взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы ... подробнее →
В ОРЛО разрешили праздник «Последнего звонка» несмотря на коронавирус22.05.2021 13:00
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) в оккупированном Луганске разрешила проведение праздника Последнего звонка в образовательных учреждениях города и региона со строгим ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 мая22.05.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки подтвердили 4 606 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост падает второй день подряд, сообщает Минздрав в субботу, 22 мая. "Среди заболевших – 269 ... подробнее →
Зеленский утвердил санкции против глав "ЛДНР" и Крыма22.05.2021 10:00
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях против главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также "главы" аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
В Донецке сегодня приостановят движение трамваев по маршруту №122.05.2021 09:00
Движение трамваев маршрута №1, соединяющего Донецкий металлургический завод (ДМЗ) и железнодорожный вокзал, будет приостановлено с 22 по 23 мая. Об этом сообщил "глава администрации" города Алексей ... подробнее →
- В ОРДО за сутки заразились COVID в 4 раза больше людей, чем на подконтрольной Донетчине15:00
- Более 300 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 24 мая14:00
- Донецкая область вышла из "оранжевой" зоны карантина12:00
- В ПФУ назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии11:00
- На Донбассе боевики обстреляли жилой сектор поселка Северное08:00
- Дончан предупредили о сокращении подачи воды в три района города17:00
- В Авдеевке пройдут двухдневные антитеррористические учения15:00
- На Донетчине состоялся перформанс арт-проекта "Монолит"12:00
- В "ДНР" определили дополнительные выходные дни в июне11:00
- Сутки в зоне ООС: 6 нарушений "тишины", один украинский воин ранен09:00
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- В Крыму вместо пропагандисткого фильма "Ополченочка" показали кино о героях АТО (ВИДЕО)16:00
- В ОРДО за сутки заразились COVID в 4 раза больше людей, чем на подконтрольной Донетчине15:00
- Более 300 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 24 мая14:00
- Украина прекращает авиасообщение с Беларусью13:00
- Донецкая область вышла из "оранжевой" зоны карантина12:00
- В ПФУ назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 мая10:00
- СБУ заблокировала ботоферму, распространявшую фейки о событиях на Донбассе09:00
- На Донбассе боевики обстреляли жилой сектор поселка Северное08:00
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского11:00
- Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?17:00
- Ветеран спорта из Славянска вновь прославил свое имя16:30
- Инструкция для новичков по игре в слоты14:00
- Прогноз погоды на Донбассе14:00
- Новый наставник для "Шахтера"16:10
- «Суд в смартфоне»: что это и зачем нужно?17:00
- Grandsport.by — официальный партнер “Белорусской ассоциации мини-футбола”18:00
- Социологи узнали мнение украинцев об особом статусе Донбасса
- В "ДНР" определили дополнительные выходные дни в июне
- В ОРЛО заявили о двукратном росте средней зарплаты
- В ПФУ назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии
- Дончан предупредили о сокращении подачи воды в три района города
- Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая
- Зеленский утвердил санкции против глав "ЛДНР" и Крыма
- На Донетчине обнаружен схрон с боеприпасами и взрывчаткой
- В Донецке сегодня приостановят движение трамваев по маршруту №1
- В Роттердаме объявили победителя Евровидения-2021 (ВИДЕО)