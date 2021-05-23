Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 23.05.2021 17:00 ОВЕН В эти дни вам предстоит переделать множество дел, и при этом вы не ощутите ни малейшей усталости. Так что не задумываясь берите на себя дополнительные обязанности, особенно по работе: вы запросто ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 мая 23.05.2021 15:00 В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2 533 новых случая коронавирусной инфекции. В частности, заболели 153 ребенка и 31 медработник. Об этом сообщает Минздрав . Так, за прошедшие 24 часа на ... подробнее →

В ОРЛО заявили о двукратном росте средней зарплаты 23.05.2021 13:00 Средняя заработная плата в "ЛНР" за три года выросла вдвое, минимальная — в 2,5 раза, сообщила "министр труда и соцполитики" Светлана Малахова. "В республике за последние три года средняя ... подробнее →