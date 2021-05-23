Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая23.05.2021 17:00
ОВЕН В эти дни вам предстоит переделать множество дел, и при этом вы не ощутите ни малейшей усталости. Так что не задумываясь берите на себя дополнительные обязанности, особенно по работе: вы запросто ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 мая23.05.2021 15:00
В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2 533 новых случая коронавирусной инфекции. В частности, заболели 153 ребенка и 31 медработник. Об этом сообщает Минздрав . Так, за прошедшие 24 часа на ... подробнее →
В ОРЛО заявили о двукратном росте средней зарплаты23.05.2021 13:00
Средняя заработная плата в "ЛНР" за три года выросла вдвое, минимальная — в 2,5 раза, сообщила "министр труда и соцполитики" Светлана Малахова. "В республике за последние три года средняя ... подробнее →
Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского23.05.2021 11:00
Как "Шахтер" упустил воспитанника Перспективный украинский хавбек Владислав Кобылянский поставил подпись под трудовым соглашением с клубом из турецкой Суперлиги. Выбор талантливого юниора пал на ... подробнее →
В Роттердаме объявили победителя Евровидения-2021 (ВИДЕО)23.05.2021 10:00
Итальянская группа Maneskin с песней Zitti E Buoni стала победителем международного песенного конкурса Евровидения-2021. Финал состоялся в Роттердаме в субботу, 22 мая, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →
На Донбассе сепаратисты обстреляли жилой дом в Песках23.05.2021 09:00
На Донбассе сепаратисты из минометов калибра 120 мм обстреляли жилой дом - хозяин спасся, потому что успел вовремя выбежать во двор. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС . Под обстрел попал частный ... подробнее →
- Минздрав начал запись на COVID-вакцинацию жителей ОРДЛО и Крыма17:00
- СБУ задержала агента "МГБ ДНР", "работавшего" на ООН 14:00
- В ОРЛО решили поднять цену на питьевую воду13:00
- За сутки на Донбассе не зафиксировано нарушений режима "тишины"09:00
- Зеленский ввел в действие решение СНБО по Донбассу08:00
- На Донетчине 28 населенных пунктов остались без электричества17:00
- В Раде "завернули" законопроект об отмене пограничных штрафов жителям ОРДЛО16:00
- В Краматорске повысили стоимость проезда в общественном транспорте14:00
- В Донецке из-за непогоды остановились трамваи двух маршрутов12:00
- В Мариуполе открылся первый в Украине летний детский лагерь на льду11:00
- Минздрав начал запись на COVID-вакцинацию жителей ОРДЛО и Крыма17:00
- Укрзализныця запускает два "летних" поезда в Бердянск16:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- СБУ задержала агента "МГБ ДНР", "работавшего" на ООН 14:00
- В ОРЛО решили поднять цену на питьевую воду13:00
- В Раде опубликовали текст закона об олигархах12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июня11:00
- Кабмин отложил на два года перевод выплат пенсий на карточки10:00
- За сутки на Донбассе не зафиксировано нарушений режима "тишины"09:00
- Зеленский ввел в действие решение СНБО по Донбассу08:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко15:00
- Как выиграть в казино Vavada17:30
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского11:00
- Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?17:00
- Ветеран спорта из Славянска вновь прославил свое имя16:30
- В Раде "завернули" законопроект об отмене пограничных штрафов жителям ОРДЛО
- Зеленский ввел в действие решение СНБО по Донбассу
- В ОРЛО пообещали выдавать на КПВВ "Станица Луганская" денежную помощь русскоязычным жителям Донбасса
- В Краматорске повысили стоимость проезда в общественном транспорте
- В ОРДО приговорили российского блогера Романа Манекина к 2,5 годам лишения свободы
- В Донецке из-за непогоды остановились трамваи двух маршрутов
- В ОРЛО решили поднять цену на питьевую воду
- 398 человек воспользовались гуманитарным коридором под Донецком 31 мая
- СБУ задержала агента "МГБ ДНР", "работавшего" на ООН
- В Мариуполе из-за непогоды отменили все мероприятия ко Дню защиты детей