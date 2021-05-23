Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая23.05.2021 17:00
ОВЕН В эти дни вам предстоит переделать множество дел, и при этом вы не ощутите ни малейшей усталости. Так что не задумываясь берите на себя дополнительные обязанности, особенно по работе: вы запросто ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 мая23.05.2021 15:00
В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2 533 новых случая коронавирусной инфекции. В частности, заболели 153 ребенка и 31 медработник. Об этом сообщает Минздрав . Так, за прошедшие 24 часа на ... подробнее →
В ОРЛО заявили о двукратном росте средней зарплаты23.05.2021 13:00
Средняя заработная плата в "ЛНР" за три года выросла вдвое, минимальная — в 2,5 раза, сообщила "министр труда и соцполитики" Светлана Малахова. "В республике за последние три года средняя ... подробнее →
Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского23.05.2021 11:00
Как "Шахтер" упустил воспитанника Перспективный украинский хавбек Владислав Кобылянский поставил подпись под трудовым соглашением с клубом из турецкой Суперлиги. Выбор талантливого юниора пал на ... подробнее →
В Роттердаме объявили победителя Евровидения-2021 (ВИДЕО)23.05.2021 10:00
Итальянская группа Maneskin с песней Zitti E Buoni стала победителем международного песенного конкурса Евровидения-2021. Финал состоялся в Роттердаме в субботу, 22 мая, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →
На Донбассе сепаратисты обстреляли жилой дом в Песках23.05.2021 09:00
На Донбассе сепаратисты из минометов калибра 120 мм обстреляли жилой дом - хозяин спасся, потому что успел вовремя выбежать во двор. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС . Под обстрел попал частный ... подробнее →
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