СБУ блокировала контрабанду военных товаров в Россию 24.05.2021 16:00 В Харьковской области СБУ разоблачила межрегиональную группировку контрабандистов, которая поставляла крупные партии товаров военного назначения в Россию. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает ... подробнее →

В Авдеевке пройдут двухдневные антитеррористические учения 24.05.2021 15:00 26-27 мая в прифронтовой Авдеевке Донецкой области в рамках операции Объединенных сил, пройдут плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных ... подробнее →