Вакцинация работников образования: что нужно знать?25.05.2021 17:00
Вакцинация работников образования от коронавируса– одно из приоритетных направлений борьбы с пандемией. Ведь учителя и воспитатели ежедневно тесно общаются с большим количеством людей, рискуя ... подробнее →
В Крыму вместо пропагандисткого фильма "Ополченочка" показали кино о героях АТО (ВИДЕО)25.05.2021 16:00
В оккупированном Севастополе, в кинотеатре "Москва", вместо пропагандистского фильма "ЛНР" "Ополченочка" показали кино о героях АТО. Об этом сообщают зрители кинопоказа, информирует Depo.Донбасс . ... подробнее →
В ОРДО за сутки заразились COVID в 4 раза больше людей, чем на подконтрольной Донетчине25.05.2021 15:00
Почти триста новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в "ДНР" за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в "минздраве республики". "За последние сутки в ДНР проведено 834 исследования, ... подробнее →
Более 300 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 24 мая25.05.2021 14:00
Триста шестнадцать человек воспользовались гуманитарным коридором на линии разграничения под Донецком в понедельник, 24 мая. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". "На территорию ... подробнее →
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью25.05.2021 13:00
Кабмин принял решение о прекращении авиасообщения с Беларусью, сообщил во вторник, 25 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале . "С 00 ч. 00 мин 26 мая Украина прекращает ... подробнее →
Донецкая область вышла из "оранжевой" зоны карантина25.05.2021 12:00
Все регионы в Украине находятся в "желтой" зоне карантина. Об этом свидетельствуют данные Минздрава . Так, в ранее "оранжевой" Донецкой области показатель процента от эпидпорога пришел в норму (94,4% ... подробнее →
В ПФУ назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии25.05.2021 11:00
По состоянию на апрель 2021 Пенсионный фонд получил 1,159 млн обращений о пенсионных выплатах от жителей временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 мая25.05.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки выявили 2 608 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти в два раза больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав во вторник, 25 мая. "Среди них ... подробнее →
СБУ заблокировала ботоферму, распространявшую фейки о событиях на Донбассе25.05.2021 09:00
В Черкассах киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали работу ботофермы, действовавшей в интересах гибридной агрессии России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. ... подробнее →
На Донбассе боевики обстреляли жилой сектор поселка Северное25.05.2021 08:00
В зоне проведения операции Объединенных сил наемники РФ обстреляли из ПТРК "Фагот" поселок городского типа Северное. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук 10-й ОГШБр. "С ... подробнее →
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