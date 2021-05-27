В "заминированных" вузах Северодонецка взрывчатку не нашли27.05.2021 17:00
В Северодонецке, где сегодня получили сообщение о заминировании двух высших учебных заведений, после обследования помещений и территории специалистами, взрывчатки не обнаружили. Об этом сообщает ... подробнее →
На Донбассе снайпер боевиков смертельно ранил воина ВСУ27.05.2021 16:00
Сегодня, 27 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских ... подробнее →
В Мариуполе выделили землю для строительства «университета Ахметова»27.05.2021 15:00
Депутаты Мариупольского городского совета проголосовали за разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отведения земельного участка для первого в Украине негосударственного ... подробнее →
Кравчук исключил возможность дальнейших переговоров по Донбассу в Минске27.05.2021 14:00
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук исключил дальнейшее использование Минска как переговорной площадки по Донбассу. Об этом он сказал в эфире телеканала ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая27.05.2021 13:00
В Украине за сутки подтвердили 3 509 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. При этом скончались 183 человека, а общее число жертв пандемии превысило 50 тысяч, сообщает Минздрав в четверг, ... подробнее →
В Северодонецке эвакуировали Луганскую ОГА (ВИДЕО)27.05.2021 12:00
Сегодня, 27 мая, неизвестный сообщил о минировании здания по адресу пр. Центральный, 59 в Северодонецке, в котором располагаются главный корпус ВНУ им В.Даля и Луганская областная военно-гражданская ... подробнее →
Словакия передала детской областной больнице на Луганщине 2 реанимобиля27.05.2021 11:00
Председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в ... подробнее →
В Украину прибыли еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac27.05.2021 10:00
В Украину прибыла партия в 500 000 доз вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Груз отправили на лабораторный контроль. Вакцина поступила ... подробнее →
В ОРЛО ужесточили правила прохождения КПВВ «Станица Луганская»27.05.2021 09:00
Группировка «ЛНР» утвердила новые правила въезда в ОРЛО через свой пункт пропуска в Станице Луганской. Соответствующий «указ» подписал 26 мая глава «ЛНР» Леонид ... подробнее →
В Минздраве опубликовали статистику побочных реакций на COVID-вакцины27.05.2021 08:00
В Украине количество побочных реакций на вакцину от COVID-19 составляет менее 1%. Об этом сообщило ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины" . "После почти миллиона введенных доз вакцин ... подробнее →
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