В "заминированных" вузах Северодонецка взрывчатку не нашли

27.05.2021 17:00

В Северодонецке, где сегодня получили сообщение о заминировании двух высших учебных заведений, после обследования помещений и территории специалистами, взрывчатки не обнаружили. Об этом сообщает ... подробнее →

На Донбассе снайпер боевиков смертельно ранил воина ВСУ

27.05.2021 16:00

Сегодня, 27 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских ... подробнее →

В Мариуполе выделили землю для строительства «университета Ахметова»

27.05.2021 15:00

Депутаты Мариупольского городского совета проголосовали за разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отведения земельного участка для первого в Украине негосударственного ... подробнее →

Кравчук исключил возможность дальнейших переговоров по Донбассу в Минске

27.05.2021 14:00

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук исключил дальнейшее использование Минска как переговорной площадки по Донбассу. Об этом он сказал в эфире телеканала ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая

27.05.2021 13:00

В Украине за сутки подтвердили 3 509 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. При этом скончались 183 человека, а общее число жертв пандемии превысило 50 тысяч, сообщает Минздрав в четверг, ... подробнее →

В Северодонецке эвакуировали Луганскую ОГА (ВИДЕО)

27.05.2021 12:00

Сегодня, 27 мая, неизвестный сообщил о минировании здания по адресу пр. Центральный, 59 в Северодонецке, в котором располагаются главный корпус ВНУ им В.Даля и Луганская областная военно-гражданская ... подробнее →

Словакия передала детской областной больнице на Луганщине 2 реанимобиля

27.05.2021 11:00

Председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в ... подробнее →

В Украину прибыли еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac

27.05.2021 10:00

В Украину прибыла партия в 500 000 доз вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Груз отправили на лабораторный контроль. Вакцина поступила ... подробнее →

В ОРЛО ужесточили правила прохождения КПВВ «Станица Луганская»

27.05.2021 09:00

Группировка «ЛНР» утвердила новые правила въезда в ОРЛО через свой пункт пропуска в Станице Луганской. Соответствующий «указ» подписал 26 мая глава «ЛНР» Леонид ... подробнее →

В Минздраве опубликовали статистику побочных реакций на COVID-вакцины

27.05.2021 08:00

В Украине количество побочных реакций на вакцину от COVID-19 составляет менее 1%. Об этом сообщило ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины" . "После почти миллиона введенных доз вакцин ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх