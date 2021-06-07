Пушилин не собирается открывать КПВВ с Украиной и ОРЛО07.06.2021 17:00
Оккупационная администрация в ОРДО пока что не намерена открывать свои пункты пропуска и "границу" с ОРЛО. Об этом заявил главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин в интервью подконтрольному террористам ... подробнее →
Зеленский пообещал выплачивать детям процент от добычи недр07.06.2021 16:00
Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый украинский ребенок будет получать процент от добычи недр, а также отметил, что по решению СНБО начался полный аудит всех недр и их пользователей. Об ... подробнее →
В центрах массовой вакцинации за выходные сделали 15000 прививок07.06.2021 15:00
В 14 центрах массовой вакцинации Украины за выходные, 5 и 6 июня, вакцинировали против коронавируса 15 025 человек. 79 мобильных бригад делали инъекции COVID-препаратом CoronaVac компании Sinovac, ... подробнее →
СБУ обнаружила возле Славянска тайник Гиркина07.06.2021 14:00
В Донецкой области возле Славянска СБУ обнаружила тайник с оружием, оставленный группировкой Гиркина. Об этом сообщает пресс-центр СБУ . Сообщается, что по оперативной информации, арсенал был создан ... подробнее →
В ТКГ озвучили даты и повестку дня очередных заседаний07.06.2021 13:00
Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику: 8 июня - видеоконференции Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, ... подробнее →
На Донетчине будут судить 3 "членов УИК" незаконного "референдума"07.06.2021 12:00
В Донецкой области будут судить 3 "членов УИК" на "референдуме" в Бахмуте и Лиманском районе. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры . По данным следователей, 3 женщины работали ... подробнее →
В ОРДО решили создать "институт" для изучения истории Донбасса07.06.2021 11:00
Институт изучения истории Донбасса в скором времени начнет формирование коллектива, организация будет открыта до конца текущего года. Об этом сообщили в "министерстве образования и науки ДНР". Речь ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июня07.06.2021 10:00
В Украине накануне выявили 535 новых случаев COVID-19 - всего в стране их уже 2215052. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 7 июня. Накануне заболели 30 детей и 61 медработник. Был ... подробнее →
В Мариуполе прошел фестиваль уличной культуры07.06.2021 09:00
В Мариуполе состоялся фестиваль уличной культуры "Beats of summer". Об этом сообщается на странице "ДК Молодежный – Мариуполь" в Facebook . Фестиваль объединил 150 участников, 8 часов ... подробнее →
В РФ возмутились новой формой сборной Украины по футболу07.06.2021 08:00
Сборная Украины перед чемпионатом Европы обновила комплекты формы, в которой она будет выступать на турнире, сообщает Korrespondent.net . На передней части футболок изображен контур карты Украины с ... подробнее →
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