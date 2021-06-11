Минздрав обновил список центров массовой COVID-вакцинации 11.06.2021 17:00 На этих выходных, 12-13 июня, более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в Киеве. В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания ... подробнее →

Польша начала вакцинировать заробитчан на границе с Украиной 11.06.2021 16:00 В Польше недалеко от четырех пунктов пропуска на польско-украинской границе с 10 июня началась акция по вакцинации граждан Украины и других иностранцев из-за пределов ЕС, которые едут на работу в РП, ... подробнее →