Правозащитники: справка о вакцинации не освобождает от самоизоляции после прохождения КПВВ на Донбассе12.06.2021 17:00
Монитор благотворительного фонда “Право на защиту” Екатерина Рачинская рассказала в комментарии Свободному радио , что некоторые люди приходят на КПВВ на линии разграничения со справками ... подробнее →
Абитуриентам из ОРДЛО и Крыма продлили срок приема документов12.06.2021 15:00
Прием документов для участия в бесплатных подготовительных курсах со стипендиальным обеспечением для абитуриентов из временно оккупированных Донбасса и Крыма продлили до 29 июня. Об этом сообщили в ... подробнее →
11 июня через КПВВ на Донбассе прошли 2311 человек12.06.2021 13:00
Как сообщает спикер Госпогранслужбы в составе Операции Объединенных сил Игорь Лизогуб, в пятницу через пеший пропускной пункт в Станице Луганской прошли в сторону оккупированного Луганска 1066 ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 июня12.06.2021 11:00
За минувшие сутки в Украине выявили 1274 новых случаев заболевания COVID-19 против 1603 случаев днем ранее, сообщает Минздрав в субботу, 12 июня. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 709 ... подробнее →
УАФ заявила о "победном компромиссе" с УЕФА по дизайну формы12.06.2021 10:00
Украинская сборная на Евро-2020 будет играть в ранее представленной форме, но к ней добавят еще один элемент, а лозунг "Героям слава" разместят за картой, в центре очертаний границ Украины. Об этом по ... подробнее →
В штабе ООС сообщили о 9 обстрелах и одном погибшем12.06.2021 09:00
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать режим прекращения огня. За минувшие сутки, 11 июня, зафиксировано 9 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Об этом сообщает ... подробнее →
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