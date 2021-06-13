Мариуполь отметил седьмую годовщину освобождения от боевиков 13.06.2021 17:00 В Мариуполе несколько тысяч человек прошлись по центральным улицам по случаю годовщины освобождения города от незаконных вооруженных формирований, сообщают Новости Донбасса . Участники шествия несли ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 13.06.2021 15:00 ОВЕН Благоприятная неделя. Вам непременно надо заняться домом и переключить внимание на своих близких. Возможно, кому-то из них позарез нужна ваша помощь. Предложите сами свои услуги. Правда, ... подробнее →

СБУ объявила в розыск "заммэра" оккупированного Луганска 13.06.2021 13:00 Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в совершении преступлений против национальной безопасности Украины одному из высокопоставленных "чиновников" группировки "ЛНР". Об этом сообщает ... подробнее →