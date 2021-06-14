Шмыгаль заявил о соответствии Украины критериям зеленой зоны ЕС14.06.2021 17:00
Украина попала в зеленую зону Евросоюза после падения показателя заболеваемости коронавирусом до необходимых критериев. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании в Офисе президента в ... подробнее →
В Румынии попал в ДТП автобус с украинскими заробитчанами14.06.2021 16:00
На румынско-венгерской границе произошла авария с украинцами. Возле пункта пропуска автобус, следовавший из Украины в Чехию, врезался в грузовики. Об этом сообщает местное агентство TVR, передает ... подробнее →
Ольге Бузовой присвоили "звание заслуженной артистки ДНР"14.06.2021 15:00
Так называемый "председатель народного совета ДНР" Владимир Бидевка подписал постановление о присвоении" звания заслуженной артистки республики" российской певице Ольге Бузовой. Об этом сообщают ... подробнее →
Глава ОБСЕ Линде посетила Мариупольский порт и КПВВ "Новотроицкое"14.06.2021 14:00
Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая находится с визитом в Украине, посетила КПВВ "Новотроицкое". Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар сообщил в ... подробнее →
ФК «Шахтер» подписал контракт с бразильским полузащитником14.06.2021 13:00
Футбольный клуб "Шахтер" подписал контракт с бразильским полузащитником Педриньо. Об этом сообщает пресс-служба клуба . Педриньо начинал карьеру в бразильском "Коринтиансе" и выступал за первую ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июня14.06.2021 12:00
За минувшие сутки в Украине зафиксировали минимальный с начала года прирост числа заболевших коронавирусом – 420 случаев, скончалось 13 человек. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщает ... подробнее →
В ОРЛО объявили день траура по погибшим боевикам14.06.2021 11:00
В оккупированном Луганске 14 июня объявили днем траура. Соответствующий указ выпустил "глава ЛНР" Леонид Пасечник. "Выражая скорбь по защитникам ЛНР, трагически погибшим 11 июня в результате действий ... подробнее →
Играем на гривны в виртуальном казино ПоинтЛото14.06.2021 10:00
Одним из наиболее почитаемых профессионалами онлайн казино на деньги является игровой клуб PointLoto. Такое отношение абсолютно заслужено благодаря новому порталу с удобным интерфейсом, воссоздающим в ... подробнее →
Лидеры G7 призвали Россию прекратить конфликт на Донбассе14.06.2021 09:00
Лидеры государств Большой семерки в итоговом коммюнике трехдневного саммита, прошедшего в Великобритании, обратились с требованиями к России для решения конфликта на Донбассе, сообщает ... подробнее →
Украина минимально уступила Нидерландам в первом матче Евро-2020 (ВИДЕО)14.06.2021 08:00
Сборная Украины по футболу провела стартовый поединок на XVI чемпионате Европы. Подопечные Андрея Шевченко на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме отыграли два мяча, однако в итоге уступили ... подробнее →
- На Луганщине презентовали два первых туристических маршрута17:00
- Кравчук выбыл из переговоров по Донбассу до конца лета15:00
- Завтра на Донетчине начнет работу четвёртый центр вакцинации от COVID-1912:00
- За сутки в ООС 26 обстрелов, есть раненый10:00
- В Донецкой области появился свой Нью-Йорк08:00
- В Мариуполе организуют прямую трансляцию матча Украина - Англия на площади Свободы16:00
- Пророссийские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки15:00
- СБУ выявила на Луганщине два тайника с гранатами и взрывчаткой14:00
- ВУЗ-переселенец из Луганска снова переезжает12:00
- Путин пообещал жителям ОРДЛО новую партию вакцины "Спутник V"11:00
- На Луганщине презентовали два первых туристических маршрута17:00
- В ГПСУ рассказали о ситуации с COVID-тестированием въезжающих из России16:00
- Кравчук выбыл из переговоров по Донбассу до конца лета15:00
- Букмекеры дали прогноз на матч Украина - Англия14:00
- На КПП "Гоптовка" организуют экспресс-тестирование на COVID-1913:00
- Завтра на Донетчине начнет работу четвёртый центр вакцинации от COVID-1912:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 июля11:00
- За сутки в ООС 26 обстрелов, есть раненый10:00
- Австрия и Нидерланды открылись для украинских туристов09:00
- В Донецкой области появился свой Нью-Йорк08:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Флеш-игры и схемы игрового процесса13:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- Рада отменила "пограничные" штрафы для жителей ОРДЛО
- В ОРДО назвали количество очередников в списках на вакцинацию
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?
- ВУЗ-переселенец из Луганска снова переезжает
- Металлургам ОРДЛО пообещали "праздничную" премию в 500 рублей
- В ГПСУ рассказали о ситуации с COVID-тестированием въезжающих из России
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?
- Пророссийские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки
- В Донецкой области появился свой Нью-Йорк
- В Киеве задержали "старшего стрелка народной милиции ЛНР"