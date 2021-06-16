Шмыгаль заявил о продлении и ослаблении карантина16.06.2021 17:00
Из-за эпидемии коронавируса правительство продолжит карантин в Украине до 31 августа 2021 года. Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает LIGA . При этом, по ... подробнее →
72-летний мариуполец выиграл одесский полумарафон16.06.2021 16:00
В Одессе 72-летний мариуполец Николай Лещенко выиграл полумарафон в своей возрастной категории, сообщает Depo.Донбасс . "Николай Лещенко стал победителем забега 6th Tavria V Odesa Half Marathon 2021, ... подробнее →
Встреча Байдена и Путина: онлайн-трансляция (ВИДЕО)16.06.2021 14:30
В Женеве началась встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Байден и Путин пожали друг другу руки и отправились на переговоры в библиотеку виллы Ла Гранж. Подписания документов ... подробнее →
Минздрав зарезервировал для жителей ОРДЛО 1000 доз вакцины CoronaVac16.06.2021 14:00
На сегодня для жителей ОРДЛО в Донецкой области забронированы 1000 доз вакцины CoronaVac китайской фирмы Sinovac. Об этом в программе "На самом деле: Украина" телеканала "Дом" сообщил региональный ... подробнее →
В Мариуполе подсчитали убытки от аномальных ливней16.06.2021 13:00
С 4 по 8 июня Мариуполь накрыли сильные ливни. В частности, за шесть часов выпало аномальное количество осадков - полуторамесячная норма. Стихия подтопила дома, повредила кровли, здания социальной ... подробнее →
Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?16.06.2021 12:00
Прошлым летом в Украине заработал рынок газа для населения. Это означает, что потребитель получил право свободно менять поставщика газа в зависимости от цены и сервиса. Но до сих пор эта услуга не ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июня16.06.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 045 новых COVID-случаев. Среди них - 46 детей и 23 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . За прошедшие 24 часа коронавирус забрал жизни 78 ... подробнее →
На КПВВ "Меловое" разоблачили изготовителя фальшивых COVID-справок16.06.2021 10:00
В Луганской области разоблачен механизм изготовления и распространения поддельных справок о результатах тестов на COVID-19 (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины), сообщает 06452.com . По данным ... подробнее →
Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?16.06.2021 09:00
Чемпионат Европы – главное футбольное событие этого лета. Миллионы зрителей по всему миру с 11 июня по 11 июля почти каждый день могут наблюдать за топовыми матчами между сборными. И, конечно, ... подробнее →
СМИ опубликовали программу встречи Байдена и Путина16.06.2021 08:00
Саммит США и России в Женеве, в рамках которого запланирована встреча президентов стран Джо Байдена и Владимира Путина, продлится пять часов. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает Интерфакс со ... подробнее →
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