Шмыгаль заявил о продлении и ослаблении карантина 16.06.2021 17:00 Из-за эпидемии коронавируса правительство продолжит карантин в Украине до 31 августа 2021 года. Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает LIGA . При этом, по ... подробнее →

72-летний мариуполец выиграл одесский полумарафон 16.06.2021 16:00 В Одессе 72-летний мариуполец Николай Лещенко выиграл полумарафон в своей возрастной категории, сообщает Depo.Донбасс . "Николай Лещенко стал победителем забега 6th Tavria V Odesa Half Marathon 2021, ... подробнее →

Встреча Байдена и Путина: онлайн-трансляция (ВИДЕО) 16.06.2021 14:30 В Женеве началась встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Байден и Путин пожали друг другу руки и отправились на переговоры в библиотеку виллы Ла Гранж. Подписания документов ... подробнее →