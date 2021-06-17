УЗ продлила маршрут поезда Днепр-Харьков до Лимана17.06.2021 17:00
Укрзализныця продолжает совершенствовать пассажирское сообщение на востоке Украины и продлевает маршрут поезда № 796/795 Днепр - Харьков до Лимана. По продленному маршруту указанный поезд будет ... подробнее →
В рядах Нацполиции Луганщины разоблачили экс-боевика из банды Дремова17.06.2021 16:00
Служба безопасности Украины разоблачила в рядах Нацполиции Луганщины бывшего боевика незаконного вооруженного формирования «Армия Юго-Востока». Об этом говорится в сообщении пресс-центра ... подробнее →
Прогноз букмекеров на матч Евро-2020 Украина – Северная Македония17.06.2021 15:00
Сегодня сборная Украины проведет ключевой поединок Евро-2020 против сборной Северной Македонии, сообщает Sportarena . Букмекеры считают украинскую сборную фаворитом матча. Конечный прогноз на матч ... подробнее →
Пушилин анонсировал открытие "границы" между ОРДО и ОРЛО17.06.2021 14:00
О своем намерении открыть "границу" с ОРЛО заявил главарь непризнанной "ДНР" Денис Пушилин на встрече с "журналистами", сообщают местные СМИ. "Вопрос решен. На следующей неделе, я думаю, мы сможем ... подробнее →
Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро17.06.2021 13:30
УЕФА на своем официально сайте объявил претендентов на звание автора лучшего гола в первом туре группового этапа Евро-2020. В список номинантов попал мяч, забитый полузащитником сборной Украины ... подробнее →
Мариуполь снова попал под удар стихии17.06.2021 13:00
Мариуполь пережил ночь и утро стихийного бедствия. На город обрушились гроза с ливнем и градом при ураганном ветре, достигающем скорости 24 метра в секунду, сообщает Приазовский Рабочий . Все службы ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 июня17.06.2021 12:00
В Украине за минувшие сутки выявили 1188 случаев заражения коронавирусом, что немного больше, чем днем ранее, скончалось 55 человек. Об этом в четверг, 17 июня, сообщает пресс-служба Минздрава ... подробнее →
Госпогранслужба продолжает требовать установку отмененного «Вдома»17.06.2021 11:00
При переходе линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" пограничники по прежнему трубуют устанавливать мобильное приложения "Вдома". Лаборатории по тестированию работают, на бесплатные тесты как ... подробнее →
На Донбассе восемь обстрелов, ранен военный17.06.2021 10:00
Сепаратисты на Донбассе за прошедшие сутки девять раз открывали огонь в районе проведения операции Объединенных сил, после полуночи зафиксировано одно нарушение режима "тишины". Один украинский ... подробнее →
Россия вышла в лидеры по распространению COVID-19 в Европе17.06.2021 09:00
За минувшие сутки в мире диагностировали более 396 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Колумбии. В Европе по распространению коронавируса ... подробнее →
Центры массовой вакцинации из-за праздников изменили график работы17.06.2021 08:00
В связи с праздничными выходными часть центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в четверг и пятницу, 17-18 июня, а некоторые будут работать в понедельник, 21 июня, сообщает Минздрав ... подробнее →
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