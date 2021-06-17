О своем намерении открыть "границу" с ОРЛО заявил главарь непризнанной "ДНР" Денис Пушилин на встрече с "журналистами", сообщают местные СМИ. "Вопрос решен. На следующей неделе, я думаю, мы сможем ... подробнее →

Сегодня сборная Украины проведет ключевой поединок Евро-2020 против сборной Северной Македонии, сообщает Sportarena . Букмекеры считают украинскую сборную фаворитом матча. Конечный прогноз на матч ... подробнее →

Служба безопасности Украины разоблачила в рядах Нацполиции Луганщины бывшего боевика незаконного вооруженного формирования «Армия Юго-Востока». Об этом говорится в сообщении пресс-центра ... подробнее →

Укрзализныця продолжает совершенствовать пассажирское сообщение на востоке Украины и продлевает маршрут поезда № 796/795 Днепр - Харьков до Лимана. По продленному маршруту указанный поезд будет ... подробнее →

Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро 17.06.2021 13:30 УЕФА на своем официально сайте объявил претендентов на звание автора лучшего гола в первом туре группового этапа Евро-2020. В список номинантов попал мяч, забитый полузащитником сборной Украины ... подробнее →

Мариуполь снова попал под удар стихии 17.06.2021 13:00 Мариуполь пережил ночь и утро стихийного бедствия. На город обрушились гроза с ливнем и градом при ураганном ветре, достигающем скорости 24 метра в секунду, сообщает Приазовский Рабочий . Все службы ... подробнее →