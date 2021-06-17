УЗ продлила маршрут поезда Днепр-Харьков до Лимана

17.06.2021 17:00

Укрзализныця продолжает совершенствовать пассажирское сообщение на востоке Украины и продлевает маршрут поезда № 796/795 Днепр - Харьков до Лимана. По продленному маршруту указанный поезд будет ... подробнее →

В рядах Нацполиции Луганщины разоблачили экс-боевика из банды Дремова

17.06.2021 16:00

Служба безопасности Украины разоблачила в рядах Нацполиции Луганщины бывшего боевика незаконного вооруженного формирования «Армия Юго-Востока». Об этом говорится в сообщении пресс-центра ... подробнее →

Прогноз букмекеров на матч Евро-2020 Украина – Северная Македония

17.06.2021 15:00

Сегодня сборная Украины проведет ключевой поединок Евро-2020 против сборной Северной Македонии, сообщает Sportarena . Букмекеры считают украинскую сборную фаворитом матча. Конечный прогноз на матч ... подробнее →

Пушилин анонсировал открытие "границы" между ОРДО и ОРЛО

17.06.2021 14:00

О своем намерении открыть "границу" с ОРЛО заявил главарь непризнанной "ДНР" Денис Пушилин на встрече с "журналистами", сообщают местные СМИ. "Вопрос решен. На следующей неделе, я думаю, мы сможем ... подробнее →

Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро

17.06.2021 13:30

УЕФА на своем официально сайте объявил претендентов на звание автора лучшего гола в первом туре группового этапа Евро-2020. В список номинантов попал мяч, забитый полузащитником сборной Украины ... подробнее →

Мариуполь снова попал под удар стихии

17.06.2021 13:00

Мариуполь пережил ночь и утро стихийного бедствия. На город обрушились гроза с ливнем и градом при ураганном ветре, достигающем скорости 24 метра в секунду, сообщает Приазовский Рабочий . Все службы ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 июня

17.06.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки выявили 1188 случаев заражения коронавирусом, что немного больше, чем днем ранее, скончалось 55 человек. Об этом в четверг, 17 июня, сообщает пресс-служба Минздрава ... подробнее →

Госпогранслужба продолжает требовать установку отмененного «Вдома»

17.06.2021 11:00

При переходе линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" пограничники по прежнему трубуют устанавливать мобильное приложения "Вдома". Лаборатории по тестированию работают, на бесплатные тесты как ... подробнее →

На Донбассе восемь обстрелов, ранен военный

17.06.2021 10:00

Сепаратисты на Донбассе за прошедшие сутки девять раз открывали огонь в районе проведения операции Объединенных сил, после полуночи зафиксировано одно нарушение режима "тишины". Один украинский ... подробнее →

Россия вышла в лидеры по распространению COVID-19 в Европе

17.06.2021 09:00

За минувшие сутки в мире диагностировали более 396 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Колумбии. В Европе по распространению коронавируса ... подробнее →

Центры массовой вакцинации из-за праздников изменили график работы

17.06.2021 08:00

В связи с праздничными выходными часть центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в четверг и пятницу, 17-18 июня, а некоторые будут работать в понедельник, 21 июня, сообщает Минздрав ... подробнее →

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