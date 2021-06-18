В Раде подняли вопрос ж/д сообщения Авдеевки с Харьковом, Одессой и Львовом18.06.2021 17:00
В Раде поднят вопрос ж/д сообщения Авдеевки с Харьковом, Львовом и Одессой, а также ремонт дороги через Красногоровку до Константиновской трассы. Об этом в своем Telegram-канале написал народный ... подробнее →
Названа средняя стоимость одной дозы вакцины от коронавируса в Украине18.06.2021 16:00
Средняя стоимость вакцины от COVID-19 со всеми расходными материалами, заложенная в бюджете, составляет 276 гривен. Всего за бюджетные средства планируется закупить 38 млн доз вакцин. Об этом сообщает ... подробнее →
Сегодня СНБО рассмотрит персональные санкции и развитие ВПК18.06.2021 15:00
Сегодня, 18 июня 2021 года, на заседании Совета национальной безопасности и обороны будут рассмотрены персональные санкции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО . СНБО планирует сегодня рассмотреть: ... подробнее →
СБУ блокировала схему поставок лекарств и косметики террористам "ДНР"18.06.2021 14:00
СБУ разоблачила и блокировала схему по поставкам лекарственных средств террористам "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ . Злоумышленники использовали механизм "прерванного транзита", - когда груз ... подробнее →
Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд в Украину18.06.2021 13:00
Российский рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) подал в Окружной административный суд Киева иск на Службу безопасности Украины, сообщает Громадське Телевидение . Исполнитель просит суд признать ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июня18.06.2021 12:00
За минувшие сутки в Украине выявили 967 новых случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем днем ранее. Госпитализировано за сутки 585 человек. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает Минздрав ... подробнее →
В оккупированном Луганске ночью взорвался газопровод18.06.2021 11:00
Минувшей ночью в неподконтрольном Луганске произошел взрыв газопровода. Пресс-служба предприятия "Луганскгаз" уточнила, что взрыв с последующим возгоранием произошли в районе парка имени 1 Мая. В ... подробнее →
Украина обыграла Македонию на Евро-2020 (ВИДЕО)18.06.2021 10:00
17 июня во втором матче группового этапа Евро-2020 сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Команды играли в столице Румынии Бухаресте. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . Украина ... подробнее →
За сутки на Донбассе девять обстрелов, один раненый18.06.2021 09:00
За прошедшие сутки в районе проведения операции ОС сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил пулевое ранение. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает ... подробнее →
Кабмин опубликовал новые правила карантина18.06.2021 08:00
Правительство Украины опубликовало постановление об установлении на территории страны "зеленой" зоны, сообщает Корреспондент.net. Согласно документу, с четверга, 17 июня, на территории Украины ... подробнее →
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