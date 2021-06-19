В ОРДО заявили о повышении с 1 июля окладов бюджетников на 25%19.06.2021 17:00
Так называемое "правительство ДНР" приняло постановление, предусматривающее повышение на четверть должностных окладов бюджетных работников. Об этом сообщили в пресс-службе "исполнительного органа". ... подробнее →
374 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 18 июня19.06.2021 15:00
Почти 400 человек воспользовались гуманитарным коридором на линии разграничения между ОРДО и подконтрольной Украине территорией 18 июня. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". «На ... подробнее →
«Шахтер» заключил пятилетний контракт с форвардом «Аякса»19.06.2021 13:00
«Шахтер» официально объявил о подписании форварда «Аякса» Лассина Траоре, сообщает SPORT.UA . Контракт с 20-летним игроком рассчитан на 5 лет – до лета 2026 года. Сумма ... подробнее →
Зеленский рассказал об итогах заседания СНБО19.06.2021 11:00
Президент Владимир Зеленский рассказал о решениях, которые сегодня принял на заседании Совет национальной безопасности и обороны. Он написал об этом в Telegram . 1. Принята Стратегия развития ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 июня19.06.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 852 новых случая заболевания COVID-19. Среди них - 23 ребенка и 41 медработник. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . За прошедшие 24 часа ... подробнее →
В Белом доме опровергли информацию о заморозке военной помощи Украине19.06.2021 09:00
Информация о приостановке Вашингтоном военной помощи Киеву не соответствует действительности, заявила в ночь на субботу, 19 июня, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →
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