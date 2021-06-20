Букмекеры сделали прогноз на матч Евро-2020 Украина - Австрия20.06.2021 17:00
В понедельник, 21 июня, на Евро-2020 состоится матч третьего тура группы C - сборная Украины встретится с Австрией. Букмекеры отдают минимальное предпочтение украинцам, но в целом ожидают ничейную ... подробнее →
В сети показали очередь на въезд в Седово20.06.2021 15:00
Страница "Типичный Донецк" опубликовала фотографию автомобильной очереди на въезде в оккупированное Седово. Местные жители удивлены таким количеством желающих посетить Седово, так как не считают ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня20.06.2021 13:00
ОВЕН Для Овнов марта и первой декады апреля это неделя с весьма приятными сюрпризами. Некоторые события начнут развиваться под стать красивому сну. А у вас это возможно наяву. Только верьте в чудеса! ... подробнее →
В ОРДО разрешили въезд граждан Украины для получения гумпомощи20.06.2021 11:00
Граждане Украины, которые принимают участие в гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса, смогут въезжать на территорию "ДНР" через пункт пропуска "Еленовка". Соответствующий указ №172, ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июня20.06.2021 10:00
В Украине за последние 24 часа зафиксировали 479 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно меньше вчерашнего показателя. Прирост падает третий день подряд, сообщает Минздрав ... подробнее →
Боевики ОРДЛО ранили мирного жителя Авдеевки20.06.2021 09:00
Российские наемники на Донбассе в течение субботы, 19 июня, семь раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрела со стороны оккупантов был ранен житель Авдеевки. Об этом сообщает ... подробнее →
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