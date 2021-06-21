"Мэрия" Донецка запустит дополнительные автобусы из-за праздничного концерта 21.06.2021 17:00 Дополнительные автобусы будут курсировать от диспетчерской станции "Крытый рынок" после концерта "Музыка войны и победы", который пройдет в Донецке вечером 21 июня. Об этом сегодня сообщили в ... подробнее →

На КПВВ "Станица Луганская" началась реконструкция 21.06.2021 13:00 На пункте пропуска "Станица Луганская" началась реконструкция. Об этом сообщают в благотворительном фонде "Право на захист", передает "Вільне радіо" . За лето там планируют обновить инфраструктуру по ... подробнее →