"Мэрия" Донецка запустит дополнительные автобусы из-за праздничного концерта21.06.2021 17:00
Дополнительные автобусы будут курсировать от диспетчерской станции "Крытый рынок" после концерта "Музыка войны и победы", который пройдет в Донецке вечером 21 июня. Об этом сегодня сообщили в ... подробнее →
На Донбассе волонтеры оборудовали 42 километра линии фронта системой видеонаблюдения21.06.2021 15:00
Волонтеры привезли на фронт очередную партию оборудования для тактического видеонаблюдения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр ... подробнее →
На КПВВ "Станица Луганская" началась реконструкция21.06.2021 13:00
На пункте пропуска "Станица Луганская" началась реконструкция. Об этом сообщают в благотворительном фонде "Право на захист", передает "Вільне радіо" . За лето там планируют обновить инфраструктуру по ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июня21.06.2021 11:00
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 323 новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав в понедельник, 21 июня. Так, за минувшие сутки: госпитализированы - 375 человек; летальных случаев - 16; ... подробнее →
В ООН назвали количество переселенцев и беженцев в Украине21.06.2021 10:00
По данным Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, в Украине насчитывается 700 тысяч внутренне перемещенных лиц и около 5 тысяч беженцев и искателей убежища. ... подробнее →
В Раде потребовали от ГПУ расследовать "признание" Лукашенко "ЛДНР"21.06.2021 09:00
Народные депутаты Верховной Рады требуют от генерального прокурора Ирины Венедиктовой возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко по факту признания незаконных вооруженных группировок с ... подробнее →
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