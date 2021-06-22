"Укрзализныця" расширяет внутреннее железнодорожное сообщение с Донецкой областью — с 24 июня начинает курсирования региональный поезд Днепр-Авдеевка. Об этом сообщил и.о. председателя правления ... подробнее →

В Украине со вторника, 22 июня, стартовала вакцинация против коронавируса организованных коллективов, сообщает пресс-служба Минздрава . На данный момент зарегистрировано 1447 заявок на вакцинацию ... подробнее →

Ощадбанк продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц, которые были просрочены в период карантина, до 1 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка . "Карты Ощадбанка для ... подробнее →

Один из двух мужчин, задержанных возле Станицы Луганской при попытке незаконной переправки товаров в ОРЛО, оказался бывшим боевиком "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, передает Трибун . ... подробнее →

В Одессе "традиционно" позеленело Черное море 22.06.2021 13:00 Уже несколько дней Черное море у побережья Одессы "цветет". Морская вода приобрела неестественный для нее оливково-зеленый оттенок. Особенно хорошо это видно непосредственно у берега, в первую очередь ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 июня 22.06.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки выявили 296 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это минимальный прирост с начала года. Показатель снижается пятый день подряд, сообщает Минздрав утром во ... подробнее →