СБУ разоблачила межрегиональную сеть агитаторов, которые осуществляли враждебные информационные операции по заказу иностранных спецслужб. Злоумышленники распространяли через интернет призывы к ... подробнее →

25 июня на Донбассе стартовал грантовый конкурс для неправительственных организаций, официально зарегистрированных на территории Донецкой и Луганской областей. Однако реализовать проект ... подробнее →

Луганск передал социально незащищенным жителям пострадавшей от подтопления Ялты 10 тонн питьевой воды, сообщают СМИ ОРЛО. "Жители Ялты получили 10 тонн питьевой воды в качестве гуманитарной помощи от ... подробнее →

24 июня вблизи Новотошковского боевики обстреляли автомобиль наблюдательной группы СЦКК украинской стороны, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС . «Около десяти утра ... подробнее →

Укрзализныця назначила дополнителье поезда ко Дню Конституции 25.06.2021 13:00 Укрзализныця назначила дополнительные поезда на выходные по случаю Дня Конституции Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании . В расписание добавлены поезда: № 197/198 Киев - Ковель: отправится ... подробнее →

Microsoft представила Windows 11 25.06.2021 12:00 Компания Microsoft провела онлайн-мероприятие, посвященное операционной системе Windows. Как и ожидалось, софтверный гигант официально представил Windows 11 – новую версию своей программной ... подробнее →