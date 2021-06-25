На Донбассе боевики обстреляли машину СЦКК25.06.2021 17:00
24 июня вблизи Новотошковского боевики обстреляли автомобиль наблюдательной группы СЦКК украинской стороны, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС . «Около десяти утра ... подробнее →
Луганск отправил в крымскую Ялту 10 тонн питьевой воды25.06.2021 16:00
Луганск передал социально незащищенным жителям пострадавшей от подтопления Ялты 10 тонн питьевой воды, сообщают СМИ ОРЛО. "Жители Ялты получили 10 тонн питьевой воды в качестве гуманитарной помощи от ... подробнее →
На Донбассе стартовал грантовый конкурс для общественных организаций25.06.2021 15:00
25 июня на Донбассе стартовал грантовый конкурс для неправительственных организаций, официально зарегистрированных на территории Донецкой и Луганской областей. Однако реализовать проект ... подробнее →
СБУ разоблачила группу пророссийских интернет-агитаторов25.06.2021 14:00
СБУ разоблачила межрегиональную сеть агитаторов, которые осуществляли враждебные информационные операции по заказу иностранных спецслужб. Злоумышленники распространяли через интернет призывы к ... подробнее →
Укрзализныця назначила дополнителье поезда ко Дню Конституции25.06.2021 13:00
Укрзализныця назначила дополнительные поезда на выходные по случаю Дня Конституции Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании . В расписание добавлены поезда: № 197/198 Киев - Ковель: отправится ... подробнее →
Microsoft представила Windows 1125.06.2021 12:00
Компания Microsoft провела онлайн-мероприятие, посвященное операционной системе Windows. Как и ожидалось, софтверный гигант официально представил Windows 11 – новую версию своей программной ... подробнее →
В ОРДО должникам за коммуналку будут отключать канализацию25.06.2021 11:00
На оккупированной Донетчине возобновлена процедура по точечному отключению водоотведения неплательщиков, которые проживают в многоквартирных домах. Об этом сообщает подконтрольное группировке "ДНР" ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июня25.06.2021 10:00
В Украине за день подтвердили 876 новых случаев коронавируса - среди них 36 детей и 32 медработника. Всего в Украине уже 2232790 случаев заболевания. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 25 июня. ... подробнее →
Сутки в ООС: 14 обстрелов, ранен боец ВСУ25.06.2021 09:00
За сутки, 24 июня, на Донбассе зафиксировали 14 нарушений режима тишины со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 25 июня. У Новгородского враг открывал огонь из ... подробнее →
Зеленский допустил референдум о "стене" на Донбассе25.06.2021 08:00
Если не сработает ни один из планов официального Киева относительно ситуации на Донбассе, на референдум может быть вынесен вопрос разрыва связей с регионом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский ... подробнее →
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