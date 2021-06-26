"Укрзализныця" объявила о задержке ряда поездов из-за непогоды

26.06.2021 17:00

По состоянию на утро 26 июня из-за влияния погодных условий задерживаются ряд поездов. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци" . В частности, задерживаются следующие поезда: № 4 Ужгород - ... подробнее →

В ОРДО заявили о возобновлении автобусного сообщения с ОРЛО

26.06.2021 15:00

Курсирование автобусов по маршруту Торез – Луганск возобновится 28 июня, ожидается восстановление движения и по другим маршрутам между двумя "республиками". Об этом сообщили в "министерстве ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 июня

26.06.2021 13:00

В Украине выявили 756 случаев коронавируса за сутки. За это время скончались 35 пациентов, выздоровели 1835 инфицированных, сообщает министерство здравоохранения 26 июня. Среди новых больных 29 ... подробнее →

В ОРДО "компенсировали" рост пенсий повышением тарифов на ЖКУ

26.06.2021 11:00

"Правительство ДНР" приняло ряд распоряжений о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе исполнительного органа. "С 1 июля в республике ... подробнее →

Где можно привиться от COVID-19 на этих выходных

26.06.2021 10:00

На этих выходных центры массовой вакцинации от коронавируса открылись во всех регионах Украины - всего их насчитывается более 130. Об этом в Фейсбуке сообщает Минздрав . "В Украине уже работает более ... подробнее →

Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела у Песок

26.06.2021 09:00

По состоянию на 7 утра 26 июня зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых ... подробнее →

Показано c 1 по 6 (из 6 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх